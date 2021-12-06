На Крестовском под патронажем ФК «Зенит» открывается ледовый каток. Первыми посетителями станут дети из многодетных и малообеспеченных семей

На Крестовском острове, рядом с самым высоким флагштоком Европы, заработает ледовый каток. Первыми, кто опробует лёд, станут дети из многодетных и малообеспеченных семей. В дальнейшем он станет доступен для всех горожан.
Каток будет работать под патронажем футбольного клуба «Зенит». Его площадь составит около 1100 квадратных метров. Как сообщается на сайте ФК, на первом этапе работы катка — с 9 декабря 2021 по март 2022-го — занятия будут проводиться для детей из многодетных и малообеспеченных семей по заявкам органов опеки, опекаемых детей, а также воспитанников детского дома Петроградского района.
Отмечается, что занятия будут проводиться на регулярной основе. Доступ на лед, а также ледовое оборудование (коньки, шлемы, защита, ледовые фигуры) будут предоставляться бесплатно.
«Дети получат возможность заниматься вместе с аниматорами и инструкторами, которые помогут развить навыки катания, в том числе у тех, кто впервые встал на коньки», — говорится в сообщении.
Планируется, что к концу 2022 года площадь катка расширят, и он станет также доступен и для всех горожан, и для гостей Петербурга, и конечно же, для болельщиков «Зенита» всех возрастов.