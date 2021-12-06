На Крестовском под патронажем ФК «Зенит» открывается ледовый каток. Первыми посетителями станут дети из многодетных и малообеспеченных семей

На Крестовском острове, рядом с самым высоким флагштоком Европы, заработает ледовый каток. Первыми, кто опробует лёд, станут дети из многодетных и малообеспеченных семей. В дальнейшем он станет доступен для всех горожан.



Каток будет работать под патронажем футбольного клуба «Зенит». Его площадь составит около 1100 квадратных метров. Как сообщается на сайте ФК, на первом этапе работы катка — с 9 декабря 2021 по март 2022-го — занятия будут проводиться для детей из многодетных и малообеспеченных семей по заявкам органов опеки, опекаемых детей, а также воспитанников детского дома Петроградского района.

