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Беглов заявил, что в Петербурге запасов вакцины от COVID-19 хватит до Нового года

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Губернатор Александр Беглов заявил, что в Петербурге вакцины от коронавируса хватит до Нового года, и анонсировал новую масштабную поставку.

«Три недели подряд в Петербурге ежедневно вакцинируют более 30 тысяч жителей. Благодаря поддержке федерального центра в ближайшее время планируем получить 554 тысячи доз. С учетом имеющихся запасов, вакцины хватит до Нового года. Для нас для всех очень важно сохранить набранные темпы», — сказал Беглов 6 декабря в традиционном радиообращении.

По словам главы города, коэффициент распространения COVID-19 в Петербурге вновь поднялся выше единицы, а эпидемиологическая ситуация остается напряженной, но контролируемой.

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Комментарии (5)

teodor
Можно властьимущим и чиновникам по тройной дозе сделать?!
Денеб
Бесперебойные поставки шмурдяка..... И макарошек с растительным маслом..... Так победим!
Домовой из Пятёрочки
Да, только ближайшая запись на через 2 недели
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