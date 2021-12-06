Беглов заявил, что в Петербурге запасов вакцины от COVID-19 хватит до Нового года

Губернатор Александр Беглов заявил, что в Петербурге вакцины от коронавируса хватит до Нового года, и анонсировал новую масштабную поставку.



«Три недели подряд в Петербурге ежедневно вакцинируют более 30 тысяч жителей. Благодаря поддержке федерального центра в ближайшее время планируем получить 554 тысячи доз. С учетом имеющихся запасов, вакцины хватит до Нового года. Для нас для всех очень важно сохранить набранные темпы», — сказал Беглов 6 декабря в традиционном радиообращении.



По словам главы города, коэффициент распространения COVID-19 в Петербурге вновь поднялся выше единицы, а эпидемиологическая ситуация остается напряженной, но контролируемой.

