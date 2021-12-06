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Около двухсот человек под Петербургом наблюдают, как на стенах их домов появляется иней

Около двухсот жителей коттеджного поселка «Нижний Хутор» в Ломоносовском районе Ленобласти встретили самый морозный день за 128 лет в холодных домах.

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Об этом 6 декабря сообщает 47news. Жители поселка рассказали журналистам, что к вечеру температура в домах опустилась ниже 10 градусов. В большинстве коттеджей есть электрокотлы, но они перестали работать еще накануне из-за перебоев с электроснабжением.

«Иней на стенах. Вода почти во всем доме замёрзла, в унитазе лед», — описала одна из жительниц ситуацию в доме.

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Председатель ТСН «Нижний Хутор» Сергей Колесник заявил 47news, что всего в населенном пункте 170 абонентов. В пресс-службе «Ленэнерго» уточнили, что за двое суток в районе было несколько краткосрочных отключений: 5 декабря с 11:38 до 13:16 и с 14:05 до 14:22; 6 декабря — с 13:00 до 14:00.

«На территории ТСН «Нижний Хутор» отключение от электроэнергии было обусловлено необходимостью проведения неотложных работ на оборудовании 10 кВ. С 14:00 все потребители получают электроэнергию в полном объеме. В связи с возросшей нагрузкой на сеть для повышения надежности электроснабжения потребителей компания планирует провести работы по увеличению мощности оборудования, обслуживающего данный населенный пункт», — добавили в компании.

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Комментарии (15)

266818065
Ты сам Идиот редкий! Ситуации разные бывают. Я например на работе , бабуля с детьми дома.Что она сделает?... Чтобы добраться до дома по пробкам нужно время. Отключения электроэнергии в -21 это не нормально!!! Или ты в Ленэнерго работаешь????????
alex78
Что за край непуганых идиотов? Где бензиновые генераторы, где хотя бы печи-камины для подстраховки? Удивительно, откуда у таких безмозглых людей берутся деньги, чтобы за миллионы купить дом в коттеджном поселке.
266818065
Не корректная статья! Такое ощущение,что её Ленэнерго писало. Электроэнергии не было с 11:00 до 18:00 при температуре -21° в 22 часа было ещё одно отделение на один час.Я житель этого посёлка.
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