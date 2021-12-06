Около двухсот человек под Петербургом наблюдают, как на стенах их домов появляется иней

Об этом 6 декабря сообщает 47news. Жители поселка рассказали журналистам, что к вечеру температура в домах опустилась ниже 10 градусов. В большинстве коттеджей есть электрокотлы, но они перестали работать еще накануне из-за перебоев с электроснабжением.
«Иней на стенах. Вода почти во всем доме замёрзла, в унитазе лед», — описала одна из жительниц ситуацию в доме.
Председатель ТСН «Нижний Хутор» Сергей Колесник заявил 47news, что всего в населенном пункте 170 абонентов. В пресс-службе «Ленэнерго» уточнили, что за двое суток в районе было несколько краткосрочных отключений: 5 декабря с 11:38 до 13:16 и с 14:05 до 14:22; 6 декабря — с 13:00 до 14:00.
«На территории ТСН «Нижний Хутор» отключение от электроэнергии было обусловлено необходимостью проведения неотложных работ на оборудовании 10 кВ. С 14:00 все потребители получают электроэнергию в полном объеме. В связи с возросшей нагрузкой на сеть для повышения надежности электроснабжения потребителей компания планирует провести работы по увеличению мощности оборудования, обслуживающего данный населенный пункт», — добавили в компании.