Около двухсот человек под Петербургом наблюдают, как на стенах их домов появляется иней

Об этом 6 декабря сообщает 47news. Жители поселка рассказали журналистам, что к вечеру температура в домах опустилась ниже 10 градусов. В большинстве коттеджей есть электрокотлы, но они перестали работать еще накануне из-за перебоев с электроснабжением.

«Иней на стенах. Вода почти во всем доме замёрзла, в унитазе лед», — описала одна из жительниц ситуацию в доме.