Два «японца» не поделили перекресток и на час остановили трамваи на Среднем проспекте В.О.

ДТП с двумя машинами затруднило движение на одном из перекрестков в Василеостровском районе Петербурга. Трамваям пришлось ждать час. Со слов очевидцев, в пробке застряли и автобусы.
Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 6 декабря на пересечении 16–17-й линии В.О. и Среднего проспекта В.О. столкнулись Toyota и Nissan Almera. В результате оказались перекрыты левый ряд по Среднему проспекту в направлении от 18-й линии В.О. к 15-й линии В.О. и трамвайные пути. «Общественный транспорт встал, автобусам тоже не проехать», — пишет очевидец.
В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что из-за аварии с 15:29 до 16:37 задерживались трамваи маршрутов №6 и №40 в направлении от улицы Кораблестроителей.
По данным «Яндекс.Пробок», из-за ДТП на 16-17-й линии В.О. собрался затор от Малого проспекта В.О., а Средний проспект В.О. встал от 22-23-й линии В.О.