Два «японца» не поделили перекресток и на час остановили трамваи на Среднем проспекте В.О.

ДТП с двумя машинами затруднило движение на одном из перекрестков в Василеостровском районе Петербурга. Трамваям пришлось ждать час. Со слов очевидцев, в пробке застряли и автобусы.



Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 6 декабря на пересечении 16–17-й линии В.О. и Среднего проспекта В.О. столкнулись Toyota и Nissan Almera. В результате оказались перекрыты левый ряд по Среднему проспекту в направлении от 18-й линии В.О. к 15-й линии В.О. и трамвайные пути. «Общественный транспорт встал, автобусам тоже не проехать», — пишет очевидец.