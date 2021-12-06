FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-16°C/Завтра: -11
73.74р83.24р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Два «японца» не поделили перекресток и на час остановили трамваи на Среднем проспекте В.О.

0
Печать
Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_16084109" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
ПоделитьсяПоделиться

ДТП с двумя машинами затруднило движение на одном из перекрестков в Василеостровском районе Петербурга. Трамваям пришлось ждать час. Со слов очевидцев, в пробке застряли и автобусы.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 6 декабря на пересечении 16–17-й линии В.О. и Среднего проспекта В.О. столкнулись Toyota и Nissan Almera. В результате оказались перекрыты левый ряд по Среднему проспекту в направлении от 18-й линии В.О. к 15-й линии В.О. и трамвайные пути. «Общественный транспорт встал, автобусам тоже не проехать», — пишет очевидец.

В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что из-за аварии с 15:29 до 16:37 задерживались трамваи маршрутов №6 и №40 в направлении от улицы Кораблестроителей.

По данным «Яндекс.Пробок», из-за ДТП на 16-17-й линии В.О. собрался затор от Малого проспекта В.О., а Средний проспект В.О. встал от 22-23-й линии В.О.

ПоделитьсяПоделиться
Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_16084109" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1