«Невесту нёс по воде на руках». В Петербурге вспоминают декабрьское наводнение

Ровно 35 лет назад, 6 декабря 1986 года, в Петербурге произошло самое крупное «зимнее наводнение» за всю историю наблюдений. Об этом сообщили в дирекции Комплекса защитных сооружений города.



Вода тогда поднялась на 260 см выше ординара. «Были затоплены городские набережные, Румянцевский сад, вода стояла у памятника М. В. Ломоносову на Менделеевской линии. Затопленными оказались пригородные районы, особенно пострадал северный берег Невской губы», — описали происходившее в пресс-службе КЗС. Там подчеркнули, что благодаря сдаче дамбы подобные ситуации в Петербурге больше невозможны. «За период эксплуатации КЗС было предотвращено два декабрьских наводнения — в 2011 и 2015 году — с расчетным уровнем +294 см и +268 см», — добавили представители дамбы.