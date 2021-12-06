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Здесь вам не яхт-клуб. Уборке снега в центре Петербурга помешали яхты, «пришвартовавшиеся» на проезжей части

Жители Адмиралтейского района Петербурга забрасывают городских чиновников жалобами на яхты, «припаркованные» возле дома 65/67 на набережной канала Грибоедова.

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Как сообщила «Фонтанке» 6 декабря местная жительница Марина, пять маломерных судов вытащили на берег с окончанием навигации, разместили на прицепах на проезжей части, но так и не увезли.

Яхты лишили жителей половины парковочных мест, а с приходом снегопадов еще и стали мешать уборочной технике. «Снег не убирается, движение затруднено», — говорит Марина. «Парковка яхт в центре города — это нонсенс! Для этого есть яхт-клубы и специальные стоянки», — добавляет она.

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По ее словам, жители уже обратились в администрацию района, а также в ГИБДД. Однако там сообщили, что нарушения нет, так как отсутствует знак «Стоянка запрещена». В комитете по благоустройству «Фонтанке» подтвердили, что «пришвартованные» на проезжей части суда доставляют дополнительные неудобства при уборке от снега, однако трогать эти прицепы дорожные службы права не имеют.

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Комментарии (18)

BorisN
Это разве яхты ? Яхта у Абрамовича
vvivanov
1800 руб в год и стоянка яхты на год обеспечена.
Игoрь
Все с ног на голову. Обычно яхты паркуют в маринах, а здесь Марина недовольна парковкой яхт.
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