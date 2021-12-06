Здесь вам не яхт-клуб. Уборке снега в центре Петербурга помешали яхты, «пришвартовавшиеся» на проезжей части

Как сообщила «Фонтанке» 6 декабря местная жительница Марина, пять маломерных судов вытащили на берег с окончанием навигации, разместили на прицепах на проезжей части, но так и не увезли.



Яхты лишили жителей половины парковочных мест, а с приходом снегопадов еще и стали мешать уборочной технике. «Снег не убирается, движение затруднено», — говорит Марина. «Парковка яхт в центре города — это нонсенс! Для этого есть яхт-клубы и специальные стоянки», — добавляет она.