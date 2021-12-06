Главные «метеорологи» Ленинградского зоопарка обещают долгие холода

Пока Петербург переживает рекордные для начала декабря морозы, в Ленинградском зоопарке впали в спячку сурки Ижорик и Августина. Крепко-накрепко заснувшие в своей берложке главные «метеорологи» зоопарка подтверждают: холода теперь с нами надолго.

Сурки могут находиться в спячке от 4–5 до 9 месяцев. Они заранее накапливают жир, так как во время зимовки не едят и не пьют. В этом году к спячке Ижорик и Августина весили примерно 6–8 кг. Весь ноябрь они выходили из домика только пообедать и сразу возвращались обратно, а с 29 ноября и вовсе притихли, не появляясь даже у миски с едой.