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Главные «метеорологи» Ленинградского зоопарка обещают долгие холода

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Скриншот видео Ленинградского зоопарка
Скриншот видео Ленинградского зоопарка
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Пока Петербург переживает рекордные для начала декабря морозы, в Ленинградском зоопарке впали в спячку сурки Ижорик и Августина. Крепко-накрепко заснувшие в своей берложке главные «метеорологи» зоопарка подтверждают: холода теперь с нами надолго.

Сурки могут находиться в спячке от 4–5 до 9 месяцев. Они заранее накапливают жир, так как во время зимовки не едят и не пьют. В этом году к спячке Ижорик и Августина весили примерно 6–8 кг. Весь ноябрь они выходили из домика только пообедать и сразу возвращались обратно, а с 29 ноября и вовсе притихли, не появляясь даже у миски с едой.

«Домик сурков утеплён сеном, опилками и двойными стенками. Сейчас вход в их жилище грызуны самостоятельно закрыли сеном, что вполне себе сойдёт за табличку «Не беспокоить». Утепляйтесь, дорогие друзья! И не забывайте, что здоровый, качественный сон этой зимой поможет вам выглядеть и чувствовать себя на высоте», — передают сурочье наставление о выживании зимой в соцсетях зоопарка.

Скриншот видео Ленинградского зоопарка
Скриншот видео Ленинградского зоопарка

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Комментарии (1)

Иван Финкман
Жорик всё правильно сделал! Будь как Жорик!1
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