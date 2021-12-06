Центральному участку ЗСД — 5 лет

Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







2 декабря 2016 года был открыт Центральный участок ЗСД и началось движение на всей протяженности трассы. Водители сначала с осторожностью, а потом с азартом осваивали новые возможности движения. А пассажиры любовались уникальными видами на город, которые открылись с этого комплекса искусственных сооружений, включающего семь мостов, тоннель, полутоннель и эстакады. Напомним, что два из мостовых сооружений ЗСД по длине входят в первую тройку России, уступая только Крымскому мосту.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой ООО «Магистраль Северной столицы» Поделиться Поделиться







В этот день завершилась строительная фаза крупнейшего в мире ГЧП-проекта в сфере создания платных дорог и наступил период эксплуатации. В первый же день — это было воскресенье — был обновлен рекорд трассы: с открытием сквозного движения по всей магистрали транспортный поток вырос вдвое. В социальных сетях часто повторяли: «В городе появился телепорт».



Исследования показали, что после того, как ЗСД открылся полностью, каждая поездка в городе стала в среднем на пять минут быстрее. Причем это среднее значение касается и маршрутов без выезда на магистраль. А весь Петербург стало возможно проехать с севера на юг за 19 минут — без нарушения правил.

В городе сразу стало легче ездить — ведь значительное число транзитных транспортных средств теперь не ездят по улицам города, а проезжают его насквозь, экономя время и бензин. Да и часть внутригородских маршрутов стала удобнее с использованием новой магистрали.

Машины по ЗСД едут не в режиме постоянных стартов и остановок рваного городского потока, а с крейсерской скоростью. Она гарантирует минимальное потребление горючего — и, соответственно, сокращение выбросов в атмосферу. То есть с появлением Западного диаметра использование топлива в городе сократилось более чем на 75 тыс. литров в сутки, а количество выбросов CO2 — на 170 тонн. Самые современные системы очистки сточных вод и защиты территории от шума также минимизируют воздействие транспорта, который едет по технологичной магистрали.



По статистике, ЗСД является одной из самых безопасных трасс своего класса в стране. Причина в системной работе по обеспечению безопасности дорожного движения и объекта, которую профильные службы проводят в режиме 24/7 на протяжении всех лет эксплуатации.

За последние пять лет дорожные инспекторы оказали помощь на ЗСД 210 тысячам водителей, а специалисты оперативного отдела и охранного предприятия увели с трассы 15,5 тысяч пешеходов и велосипедистов и убрали с проезжей части 31,5 тысяч посторонних предметов.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой ООО «Магистраль Северной столицы» Поделиться Поделиться







За это же время восстановлено 960 тысяч кв. м асфальтобетонного покрытия, нанесено 130 тысяч кв. м дорожной разметки.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой ООО «Магистраль Северной столицы» Поделиться Поделиться







Сотрудники заменили более 6 тысяч ламп освещения — вроде бы и не так много, но тут надо вспомнить: каждая замена требует выставления специальных дорожных средств, огораживающих место работ, приезда автовышки, работы компетентных специалистов.

За эту пятилетку эксплуатационная техника ЗСД проехала 8 миллионов километров. Если бы она ездила по экватору, то обогнула бы планету 200 раз.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой ООО «Магистраль Северной столицы» Поделиться Поделиться







С магистрали вывезено более 200 тысяч кубометров снега, что потребовало совершить более 10 тысяч рейсов больших четырехосных грузовиков, а ручной уборки на трассе было более чем на миллион человеко-часов.

Суммарно за пять лет на ЗСД водители совершили почти полмиллиарда транзакций. Это было бы нелегко без современных способов оплаты — транспондеров, которые позволяют проезжать пункты оплаты без остановки. Их использование в восемь раз повышает пропускную способность полос движения. Сейчас у петербуржцев и гостей города почти 900 тысяч транспондеров, эмитированных ЗСД. С ними совершается более 93% поездок — это уникальные для России показатели. За время концессии МСС вложило значительные средства в самое современное оборудование всех транспондерных полос.

Западный скоростной диаметр теперь не только важная часть транспортной инфраструктуры, но и новый символ города. Его мостами любуются и на трассе, и со стороны. Появились новые маршруты морских прогулок в акватории Финского залива, по ЗСД возят автобусные экскурсии.



В 2021 году «Фонтанка» в третий раз провела Фестиваль ЗСД — уникальное мероприятие, в рамках которого можно совершенно легально пробежать или проехать на велосипеде там, куда обычно пускают только на машинах. В мероприятии приняло участие более 10 тысяч человек, еще столько же болело за спортсменов в стартовом городке, и 50 тысяч зрителей смотрели за происходящим онлайн.

Фото: Валентин Егоршин, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







На втором Фестивале участник и участница поженились, а на третий год пара, которая познакомилась на самом первом, пришла с ребенком — и в виде исключения бежала дистанцию с коляской.

В декабре 2021 года Фестиваль ЗСД занял II место в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта» премии Russian Event Awards.

Материал подготовлен специально для ООО «Магистраль Северной столицы»