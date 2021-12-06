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Смольный оштрафует два бара в Петербурге за нарушение коронавирусных ограничений

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Петербургские бары вновь попались на нарушении запрета на работу в ночное время в период коронавирусных ограничений. Как сообщили 6 декабря в комитете по контролю за имуществом, в ходе рейдов на прошлой неделе в обслуживании клиентов во время «комендантского часа» были уличены два заведения.

По информации «Фонтанки», речь идет о пространстве «Изич» на улице Комсомола и The Lost Viking's Bar на улице Жуковского.

«Организациям-нарушителям грозят административная ответственность и штраф от ста до трехсот тысяч рублей — на юридических лиц, в случае причинения вреда здоровью человека — до миллиона рублей», — прокомментировали в ККИ.

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В течение недели рейды проводились в Адмиралтейском, Невском, Выборгском, Центральном, Василеостровском, Фрунзенском, Петроградском и Калининском районах. Всего было проверено 80 магазинов, 48 кафе и ресторанов, 14 объектов по предоставлению услуг.

Нарушения выявлены в девяти предприятиях торговли, общественного питания и услуг. В большинстве случаев на предприятиях не было QR-кода, разметки для дистанцирования посетителей или СИЗов у сотрудников.

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Комментарии (5)

265984735
Это правильно! И горожанам будет только лучше, если пьяни под ногами будет поменьше.
Advart
Общепиту нужно в ответ отказаться обслуживать всех кто принимает участие в Коронобесии =)
Commentator
Почему бы не провести рейды в столовых смольного и загса?
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