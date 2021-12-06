Смольный оштрафует два бара в Петербурге за нарушение коронавирусных ограничений

Петербургские бары вновь попались на нарушении запрета на работу в ночное время в период коронавирусных ограничений. Как сообщили 6 декабря в комитете по контролю за имуществом, в ходе рейдов на прошлой неделе в обслуживании клиентов во время «комендантского часа» были уличены два заведения.
По информации «Фонтанки», речь идет о пространстве «Изич» на улице Комсомола и The Lost Viking's Bar на улице Жуковского.
«Организациям-нарушителям грозят административная ответственность и штраф от ста до трехсот тысяч рублей — на юридических лиц, в случае причинения вреда здоровью человека — до миллиона рублей», — прокомментировали в ККИ.
В течение недели рейды проводились в Адмиралтейском, Невском, Выборгском, Центральном, Василеостровском, Фрунзенском, Петроградском и Калининском районах. Всего было проверено 80 магазинов, 48 кафе и ресторанов, 14 объектов по предоставлению услуг.
Нарушения выявлены в девяти предприятиях торговли, общественного питания и услуг. В большинстве случаев на предприятиях не было QR-кода, разметки для дистанцирования посетителей или СИЗов у сотрудников.