Смольный оштрафует два бара в Петербурге за нарушение коронавирусных ограничений

Петербургские бары вновь попались на нарушении запрета на работу в ночное время в период коронавирусных ограничений. Как сообщили 6 декабря в комитете по контролю за имуществом, в ходе рейдов на прошлой неделе в обслуживании клиентов во время «комендантского часа» были уличены два заведения.



По информации «Фонтанки», речь идет о пространстве «Изич» на улице Комсомола и The Lost Viking's Bar на улице Жуковского.



«Организациям-нарушителям грозят административная ответственность и штраф от ста до трехсот тысяч рублей — на юридических лиц, в случае причинения вреда здоровью человека — до миллиона рублей», — прокомментировали в ККИ.

