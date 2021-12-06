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Петербуржец обвинил знакомого в педофилии. От колонии оговоренного спас суд

Жителя Петербурга Виктора Корчагина суд отправил в колонию-поселение за оговор знакомого, с которым у него был конфликт.

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городской прокуратуры, суд признал Корчагина виновным в даче заведомо ложных показаний о совершении особо тяжкого преступления.

По данным «Фонтанки», в 2016 году мужчина заявил в полицию о том, что знакомый ему мужчина у детского сада показывал половые органы и мастурбировал на глазах у его дочери. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера». Однако в 2017 году, как сообщили в объединенной пресс-службе судов, мужчину полностью оправдал суд.

Как выяснилось в ходе последующего расследования, у Коргачина и его жертвы был конфликт, который петербуржец думал решить таким образом.

В итоге, по данным прокуратуры, суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил жителю Петербурга наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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Комментарии (12)

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Да здравствует российский суд, самый справедливый суд в мире!
hal9000
А каким боком тут 132-я..??за показ половых органов и мастурбацию в обществе??тоесть по большому счету любому кто у дороги остановился по маленькому можно повесить эту статью??..если же было насилие то каким образом статью отменили??..бред какой то вообще похоже второй просто тупо больше следакам занес..
Kezevo
Интересно а первый в сизо все это время чалил или под подпиской
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