Петербуржец обвинил знакомого в педофилии. От колонии оговоренного спас суд

По данным «Фонтанки», в 2016 году мужчина заявил в полицию о том, что знакомый ему мужчина у детского сада показывал половые органы и мастурбировал на глазах у его дочери. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера». Однако в 2017 году, как сообщили в объединенной пресс-службе судов, мужчину полностью оправдал суд.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городской прокуратуры, суд признал Корчагина виновным в даче заведомо ложных показаний о совершении особо тяжкого преступления.

Как выяснилось в ходе последующего расследования, у Коргачина и его жертвы был конфликт, который петербуржец думал решить таким образом.



В итоге, по данным прокуратуры, суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил жителю Петербурга наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

