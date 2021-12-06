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Потомок акул, живших еще при динозаврах, впервые появился на свет в российском океанариуме

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Малёк зебровидной бычьей акулы — старейшего из существующих в мире видов — впервые родился в России. О неожиданном потомстве сообщили 6 декабря в Приморском океанариуме.

Рост малыша составляет всего 177 миллиметров, вес — 35 граммов. Биологи отмечают, что акулёнок внешне уже похож на своих родителей, хоть пока и отличается от них ярким окрасом и размером тела.

По словам руководителя отдела содержания гидробионтов тропических морей Натальи Гиревой, потомство в Приморском океанариуме ждали почти три года. До рождения малька здесь жили пять зебровидных бычьих акул. Счастливой мамой стала самая старшая самка.

«У неё прошло уже три нерестовых цикла, в каждом 6–8 кладок. До сих пор все яйца оказывались пустыми, неоплодотворенными. Мы наблюдали за поведением хищных рыб, экспериментировали с условиями инкубации, и вот теперь в океанариуме шесть зебровидных бычьих акул», — сообщила рассказала Гирева.

Зебровидная бычья акула относится к роду разнозубых, которые в современном мире представлены девятью видами. Это самые древние акулы среди всех живущих сейчас. Они появились на планете около 242 миллионов лет и застали даже динозавров.

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Комментарии (5)

Mustamyaki
Дать вырости и выпустить в Финский залив на радость нерпе.
266816181
Ну прям вылитый современный российский алигарх))
Modest_5e4ce41f7533b
Разведут сейчас и случайно выпустят в наши водоемы, пляжники начнут пропадать.
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