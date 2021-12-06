Роскосмос: Передача кислорода медикам может сорвать сроки испытания ракетных двигателей

«Дефицит жидкого кислорода и неопределенность сроков возобновления его поставок в организации ракетно-космической промышленности приводят к невозможности проведения испытаний жидкостных ракетных двигателей в 2021 году, их смещению на 2022 год, что, как следствие, создает риски неисполнения обязательств по государственным контрактам в рамках государственного оборонного заказа», — говорится в пояснительной записке к проекту.

В госкорпорации уточнили, что сроки придется сдвигать из-за перенаправления поставок кислорода в медицинские организации для борьбы с коронавирусом.

Роскосмос предложил внести изменения в сроки исполнения госконтрактов по жидкостным ракетным двигателям. Об этом свидетельствует проект постановления, опубликованный 6 декабря на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Роскосмос хочет ввести отсрочки по исполнению всех контрактов между госкорпорацией и Минобороны, связанных с использованием жидкого кислорода. Исполнителей контрактов в этом случае освободят от неустоек.



Ранее глава Роскосмоса говорил, что в среднем компания передает медикам ежедневно около 93 тонн кислорода.

