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Роскосмос: Передача кислорода медикам может сорвать сроки испытания ракетных двигателей

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Роскосмос предложил внести изменения в сроки исполнения госконтрактов по жидкостным ракетным двигателям. Об этом свидетельствует проект постановления, опубликованный 6 декабря на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В госкорпорации уточнили, что сроки придется сдвигать из-за перенаправления поставок кислорода в медицинские организации для борьбы с коронавирусом.

«Дефицит жидкого кислорода и неопределенность сроков возобновления его поставок в организации ракетно-космической промышленности приводят к невозможности проведения испытаний жидкостных ракетных двигателей в 2021 году, их смещению на 2022 год, что, как следствие, создает риски неисполнения обязательств по государственным контрактам в рамках государственного оборонного заказа», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Роскосмос хочет ввести отсрочки по исполнению всех контрактов между госкорпорацией и Минобороны, связанных с использованием жидкого кислорода. Исполнителей контрактов в этом случае освободят от неустоек.

Ранее глава Роскосмоса говорил, что в среднем компания передает медикам ежедневно около 93 тонн кислорода.

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Комментарии (3)

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Я вот так подумал. Реально кислороду мало! У кого-то в мозгах))
Аппаратчик мокрой классификации
Вот ведь подлый этот ковид! Даже сроки испытаний двигателей срывает!!!
ПС. Интересно, это двигатели запитывают медицинским кислородом или в больнички поставляют (если поставляют) технический?
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