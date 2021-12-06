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Суд отклонил жалобу братьев Кокориных на взыскание с них по 50 тысяч компенсации избитому водителю Соловчуку

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Мосгорсуд отказал форварду «Фиорентины» Александру Кокорину и его брату Кириллу в жалобе на взыскание 50 тысяч рублей в пользу избитого ими водителя Виталия Соловчука. Об этом 6 декабря сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

В мае 2019 года братьев Кокориных, а также Павла Мамаева и Александра Протасовицкого признали виновными в хулиганстве и нанесении побоев.

Кокориных приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам. Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО 19 сентября 2019 года.

Кроме тюремного заключения, суд обязал их выплатить Соловчуку в общей сложности 200 тысяч рублей компенсации — по 50 тысяч с ответчика. Кокорины подали апелляцию на это решение, но она была отклонена.

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Комментарии (2)

OdinokiyDupri
Зачем это обжаловать, чтобы тему еще и еще муссировали. Вроде уж и забывать стали. Там похоже адвокаты и окружение невменяемое.
Савва Морозов
копейки для ногомячистов, но и тут зажать пытались. по-моему широков и то - сразу заплатил судье.
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