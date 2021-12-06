Суд отклонил жалобу братьев Кокориных на взыскание с них по 50 тысяч компенсации избитому водителю Соловчуку

Мосгорсуд отказал форварду «Фиорентины» Александру Кокорину и его брату Кириллу в жалобе на взыскание 50 тысяч рублей в пользу избитого ими водителя Виталия Соловчука. Об этом 6 декабря сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.



В мае 2019 года братьев Кокориных, а также Павла Мамаева и Александра Протасовицкого признали виновными в хулиганстве и нанесении побоев.



Кокориных приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам. Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО 19 сентября 2019 года.

