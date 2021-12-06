"В Петербурге на фоне максимумов вакцинации начала расти госпитализация"

Как говорится в эпидемиологической справке от 6 декабря, за минувшие сутки в стационары поступил 271 новый больной. Неделю назад, 29 ноября, сообщалось о 249, до этого — еще в ноябре — о 277, 284 и 314 пациентах сответственно.



Всего в Петербурге на 7 949 «коронавирусных» койках лечатся 5 869 больных. Из них 580 — в реанимации, а 319 подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении — 28 497 человек.

