Социологи ЕУ и РАН оспорят «безнадежность» городской массовой застройки

Сейчас сложно представить, что в 1950–1960 годы хрущевки были весьма прогрессивны по сравнению с деревянными двухэтажными многоквартирниками сталинского периода. 13 декабря в «Новой Голландии» обсудим, безнадежно ли современное массовое жилье. Бесплатно, 18+

Поводом поговорить стала неприятная тенденция: новые здания массовой застройки, которые должны заменить собой хрущевки, быстро обзаводятся обидными прозвищами вроде «гетто», «человейников» и т. п. Исследовательницы Центра прикладных исследований ЕУСПб Катя Кораблева и Любовь Чернышева (еще и Социологический институт РАН) представят результаты международного сравнительного исследования районов массового жилья Estates After Transition («Живые массивы»). Он охватил три страны — Германию, Эстонию и Россию, начался в 2018 году, завершился сейчас.

Кораблева и Чернышева покажут на примере петербургских районов «Сосновая Поляна» и «Парнас», каковы траектории развития города, как сами жители характеризуют свои обиталища, откуда берутся представления о неизбежной деградации массового жилья. А главное — молодые ученые намерены доказать, что такие представления некорректны.



Слушаем лекцию «Хрущёвка и «человейник»: как и зачем заботиться о жилье на периферии Санкт-Петербурга» 13 декабря в лектории «Новой Голландии» (регистрация на сайте), также будет трансляция в YouTube. Начало в 19:30.



Александра Шеромова

