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Социологи ЕУ и РАН оспорят «безнадежность» городской массовой застройки

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Сейчас сложно представить, что в 1950–1960 годы хрущевки были весьма прогрессивны по сравнению с деревянными двухэтажными многоквартирниками сталинского периода. 13 декабря в «Новой Голландии» обсудим, безнадежно ли современное массовое жилье. Бесплатно, 18+

Фото: «Главстрой Санкт-Петербург»
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Поводом поговорить стала неприятная тенденция: новые здания массовой застройки, которые должны заменить собой хрущевки, быстро обзаводятся обидными прозвищами вроде «гетто», «человейников» и т. п. Исследовательницы Центра прикладных исследований ЕУСПб Катя Кораблева и Любовь Чернышева (еще и Социологический институт РАН) представят результаты международного сравнительного исследования районов массового жилья Estates After Transition («Живые массивы»). Он охватил три страны — Германию, Эстонию и Россию, начался в 2018 году, завершился сейчас.

Кораблева и Чернышева покажут на примере петербургских районов «Сосновая Поляна» и «Парнас», каковы траектории развития города, как сами жители характеризуют свои обиталища, откуда берутся представления о неизбежной деградации массового жилья. А главное — молодые ученые намерены доказать, что такие представления некорректны.

Слушаем лекцию «Хрущёвка и «человейник»: как и зачем заботиться о жилье на периферии Санкт-Петербурга» 13 декабря в лектории «Новой Голландии» (регистрация на сайте), также будет трансляция в YouTube. Начало в 19:30.

Александра Шеромова

Фото: «Главстрой Санкт-Петербург»

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Комментарии (4)

AndrewBarsik
Человек, живя высоко, глядя в окно, не видит земли. Выходит на улицу, идёт между каменных громад и не видит неба. Он утрачивает ощущение "Дом", "Родная земля". Вместо них появляются "ниша", "место обитания". Это - совсем другой социум. Я не хочу жить в таком и никому не советую.
тов
Социологи за деньги обоснуют все что угодно заказчику.
demondark20
Хрущевка по сравнению с человейниками кудрово выглядит просто невероятно комфортной средой для жизни
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