Житель Петербурга отправился в колонию за вымогательство, избиение и кражу машины у бойфренда своей бывшей жены

Пушкинский райсуд вынес приговор Алексею Мондонену и Андрею Федорову. Их обвиняли в нападении на петербуржца и угоне его машины.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 6 декабря, нападение произошло в июле 2020 года. Федоров, как установил суд, позвонил потерпевшему и вызвал его на разговор якобы, чтобы обсудить отношения с бывшей женой.



Встреча состоялась 10 июля на дороге в 52 метрах от дома 7а по Павловскому шоссе в поселке Динамо. Мужчины избили петербуржца: ему нанесли не менее 20 ударов по лицу. После этого Мондонен потребовал у потерпевшего 100 тысяч рублей за покой. Так как такой суммы у него при себе не было, то мужчины решили забрать его автомобиль «LADA VESTA».

