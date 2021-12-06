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Житель Петербурга отправился в колонию за вымогательство, избиение и кражу машины у бойфренда своей бывшей жены

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Пушкинский райсуд вынес приговор Алексею Мондонену и Андрею Федорову. Их обвиняли в нападении на петербуржца и угоне его машины.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 6 декабря, нападение произошло в июле 2020 года. Федоров, как установил суд, позвонил потерпевшему и вызвал его на разговор якобы, чтобы обсудить отношения с бывшей женой.

Встреча состоялась 10 июля на дороге в 52 метрах от дома 7а по Павловскому шоссе в поселке Динамо. Мужчины избили петербуржца: ему нанесли не менее 20 ударов по лицу. После этого Мондонен потребовал у потерпевшего 100 тысяч рублей за покой. Так как такой суммы у него при себе не было, то мужчины решили забрать его автомобиль «LADA VESTA».

При этом Федоров и Мондонен согласились подвезти избитого до больницы, но выбросили его в 100 метрах от магазина «Светофор» в деревне Антелево в Гатчинской районе области.

А потерпевший обратился в полицию, после чего мужчины были задержаны.

Сумму ущерба за похищенное авто в полиции насчитали около 700 тысяч рублей.

Фигуранты вину признали частично, полностью возместили моральный вред потерпевшему.

Суд отправил Федорова в колонию на 3 года. А Мондонену было назначено наказание в 2 года 9 месяцев. По совокупности с приговором Гатчинского городского суда области от ноября прошлого года — в изоляции он проведент также три года.

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Комментарии (1)

Avs7153
Высокие! Высокие отношения... (С)
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