Нина Хрущёва расскажет о «Хрущёве против Сталина»

«По крови — правнучка, а по сути — внучка», — так формулирует родственную связь с Никитой Сергеевичем Нина Львовна, профессор международных отношений Института мировой политики (США). 7 декабря она выступит на очередных «Дилетантских чтениях». 18+

«Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью», — зачитывал 25 февраля 1956 года Хрущёв на закрытом заседании ХХ съезда КПСС письмо Ленина, написанное в 1922 году. И продолжал в своем докладе: «Сталин ввёл понятие «враг народа». Этот термин… давал возможность всякого, кто в чём-то не согласен со Сталиным, кто был только заподозрен во враждебных намерениях, всякого, кто был просто оклеветан, подвергнуть самым жестоким репрессиям». К тому моменту из ГУЛАГа уже было выпущено 75 % политзаключенных.

Про Нину Хрущёву в справочниках написано «считается внучкой»: у Хрущёва было пятеро детей, Нина — дочь Юлии Леонидовны, которую в 3-летнем возрасте удочерили бабушка и дедушка (их сын, а ее отец, погиб на войне).



Тема «Дилетантских чтений» — «Хрущёв против Сталина», и доклад о культе личности, вынос тела Сталина из Мавзолея, переименование названных в честь Сталина городов — только часть этого «против». «…Я пишу, что ГУЛАГ в головах. Это, конечно, грубое обобщение, но, поскольку русский человек любит власть, то реформаторы типа Хрущёва и Горбачёва, которые эту власть расшатывают и разваливают, становятся для него национальными предателями», — говорила Нина Хрущёва в одном из интервью.



Слушаем ее беседу с главредом журнала «Дилетант» Виталием Дымарским в «Гельвеции» (Марата, 11). Начало в 19:00.



Александра Шеромова

