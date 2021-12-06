FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-17°C/Завтра: -11
73.74р83.24р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

У жилого комплекса в Парголово провалившуюся под лёд «Ниву» соседи вытаскивали тросами

1
Печать

Владелец «Нивы» вынужденно осознал, почему напротив домов по улице Валерия Гаврилина так много пустого места для парковки. Его автомобиль чуть не ушел под лед.

Как сообщают 6 декабря очевидцы в социальных сетях, ночью накануне в Парголово местным жителям пришлось выступить в роли спасателей для автомобилиста, который припарковался на льду водоема.

«Нива» ушла задними колесами под некрепкую кромку застывшей воды. Чтобы водитель не стал пешеходом, соседи зацепили тросом автомобиль и вытащили его на берег.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

LGlo
Ничего не знаю насчет соседей, но вытащили его конкретно ребята из группы ВНД78. Соседи, наверное, были чисто зеваками.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1