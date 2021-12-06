У жилого комплекса в Парголово провалившуюся под лёд «Ниву» соседи вытаскивали тросами

Владелец «Нивы» вынужденно осознал, почему напротив домов по улице Валерия Гаврилина так много пустого места для парковки. Его автомобиль чуть не ушел под лед.



Как сообщают 6 декабря очевидцы в социальных сетях, ночью накануне в Парголово местным жителям пришлось выступить в роли спасателей для автомобилиста, который припарковался на льду водоема.