Рыбак выловил из Невы больше сотни хвостов и уголовное дело. Улов может обойтись в два года свободы

Как сообщает 6 декабря пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО, 41-летний ранее судимый житель Ленобласти добывал рыбу при помощи «паука», запрещенного при любительском и спортивном рыболовстве.

Снасти были установлены в акватории Невы в местах нереста ряпушки и на миграционных путях к ним. Поймать удалось 132 хвоста, каждый оценили почти в тысячу рублей.



«Сумма ущерба, причиненная водным биологическим ресурсам страны, составила более 130 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

