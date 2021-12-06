Рыбак выловил из Невы больше сотни хвостов и уголовное дело. Улов может обойтись в два года свободы

Как сообщает 6 декабря пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО, 41-летний ранее судимый житель Ленобласти добывал рыбу при помощи «паука», запрещенного при любительском и спортивном рыболовстве.
Снасти были установлены в акватории Невы в местах нереста ряпушки и на миграционных путях к ним. Поймать удалось 132 хвоста, каждый оценили почти в тысячу рублей.
«Сумма ущерба, причиненная водным биологическим ресурсам страны, составила более 130 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.
Рыбак остался без улова, но с уголовным делом по статье 256 — «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание, предусмотренное первой частью статьи, — два года лишения свободы. Но можно отделаться штрафом в 300–500 тысяч рублей или отработать преступление на обязательных или исправительных работах.