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Рыбак выловил из Невы больше сотни хвостов и уголовное дело. Улов может обойтись в два года свободы

Рыбалка в Петербурге обернулась для жителя Ленинградской области уголовным делом. Любитель лова расставил незаконные снасти в месте нереста ряпушки.

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Как сообщает 6 декабря пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО, 41-летний ранее судимый житель Ленобласти добывал рыбу при помощи «паука», запрещенного при любительском и спортивном рыболовстве.

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Снасти были установлены в акватории Невы в местах нереста ряпушки и на миграционных путях к ним. Поймать удалось 132 хвоста, каждый оценили почти в тысячу рублей.

«Сумма ущерба, причиненная водным биологическим ресурсам страны, составила более 130 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Рыбак остался без улова, но с уголовным делом по статье 256 — «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание, предусмотренное первой частью статьи, — два года лишения свободы. Но можно отделаться штрафом в 300–500 тысяч рублей или отработать преступление на обязательных или исправительных работах.

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Комментарии (2)

zoera
Ой, поймали злодея. Как ИПшники с лицензиями сетями гребут сверх квот и меньше положенного размера мелочь судака, это ничего. Ладога вдоль и поперёк сетями утыкана. И лицензионными, и нет. Там можно. Рыбнадзор прикормлен.
Игoрь
С набережных разве не пауками рыбачат?
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