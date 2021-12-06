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Поездка с юными девицами закончилась для петербуржца погоней со стрельбой

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Полицейские с применением табельного оружия задержали мужчину за попытку скрыться на автомобиле.

Как сообщили «Фонтанке» 6 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, накануне около 3:30 у дома 17 по Пулковскому шоссе наряд ДПС попытался остановить автомобиль «Хундай Солярис» для проверки документов. Водитель на требование полицейских увеличил скорость и попытался скрыться.

«В 3:40 на 1-м километре автодороги «Дорога на Староладожский канал» инспектор ДПС из своего табельного оружия произвел несколько выстрелов по колесам автомобиля «Хундай Солярис», после чего водитель был блокирован и задержан», — сообщили в главке.

Управлял автомобилем 30-летний мужчина. По предварительной информации, он был нетрезв.

Также в салоне находились 19-летний мужчина и две несовершеннолетних девушки, которым по 17 лет.

Водитель и пассажир были доставлены в 111-й отдел полиции Кировского района Ленинградской области. Юных пассажирок увезли в 112-й отдел полиции Кировского района Ленинградской области. За ними приехали родители.

В отношении водителя составлены административные протоколы за управление автомобилем в алкогольном опьянении, проезд на красный свет, невыполнение требования об остановке, неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

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Комментарии (4)

264022111
Да, судя по всему, писавший статью так же был "в алкогольном состоянии". Редакторы вообще не работают у вас?
Cashmare
аффтар, что ты делаешь, ахаха, прекрати ))) в каком алкогольном угаре ты был в ночь с пятницы на понедельник? понаберут по объявлению
закоренелый ленинградец
Аффтора текста туда же - в кутузку, поскольку судя по тексту, он также нетрезв.
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