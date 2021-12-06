Поездка с юными девицами закончилась для петербуржца погоней со стрельбой

Полицейские с применением табельного оружия задержали мужчину за попытку скрыться на автомобиле.



Как сообщили «Фонтанке» 6 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, накануне около 3:30 у дома 17 по Пулковскому шоссе наряд ДПС попытался остановить автомобиль «Хундай Солярис» для проверки документов. Водитель на требование полицейских увеличил скорость и попытался скрыться.



«В 3:40 на 1-м километре автодороги «Дорога на Староладожский канал» инспектор ДПС из своего табельного оружия произвел несколько выстрелов по колесам автомобиля «Хундай Солярис», после чего водитель был блокирован и задержан», — сообщили в главке.

