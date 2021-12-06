Движение в центре Петербурга ограничат из-за «Шаляпина» и новогоднего концерта

Как сообщили 6 декабря в городском комитете по транспорту, ограничение движения будет действовать по следующим адресам и датам:



— 7 декабря с 07:00 до 16:00 по Каменноостровскому пр. в направлении от Большой Пушкарской ул. к ул. Рентгена, по Большой Пушкарской ул. в направлении от Ординарной ул. к Каменноостровскому проспекту.



— 8 декабря с 06:00 до 23:00, 17 декабря с 06:00 до 23:00, 18 декабря с 06:00 до 23:00 по Большой Морской ул. вдоль д. 54 в направлении от Почтамтского пер. к Исаакиевской площади.

