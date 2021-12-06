Движение в центре Петербурга ограничат из-за «Шаляпина» и новогоднего концерта

Как сообщили 6 декабря в городском комитете по транспорту, ограничение движения будет действовать по следующим адресам и датам:
— 7 декабря с 07:00 до 16:00 по Каменноостровскому пр. в направлении от Большой Пушкарской ул. к ул. Рентгена, по Большой Пушкарской ул. в направлении от Ординарной ул. к Каменноостровскому проспекту.
— 8 декабря с 06:00 до 23:00, 17 декабря с 06:00 до 23:00, 18 декабря с 06:00 до 23:00 по Большой Морской ул. вдоль д. 54 в направлении от Почтамтского пер. к Исаакиевской площади.
Также будет введен запрет остановки автотранспорта:
— с 07:00 06 декабря до 23:00 7 декабря по Миллионной ул. от Дворцовой пл. до наб. Зимней канавки.
— с 06:00 7 декабря до 23:00 8 декабря по Большой Морской ул. от Почтамтского пер. до Исаакиевской площади.
— с 06:00 9 декабря до 23:00 10 декабря по Миллионной ул. от наб. Зимней канавки до Мошкова переулка.
— с 06:00 16 декабря до 23:00 18 декабря по Большой Морской ул. от Почтамтского пер. до Исаакиевской площади.
Помимо этого, движение в центре города временно ограничат в связи с проведением съемок новогоднего концерта «Петровский Новый год». По информации комтранса, с 00:00 6 декабря до 08:00 9 декабря ограничение будет действовать на четной стороне наб. р. Мойки напротив Певческого моста (в направлении от Волынского пер. к Конюшенному пер.).