FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-19°C/Завтра: -11
73.74р83.24р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Движение в центре Петербурга ограничат из-за «Шаляпина» и новогоднего концерта

В центре Петербурга из-за съемок художественного фильма «Шаляпин» ограничат движение транспорта — сразу на нескольких улицах в разных районах города будут сужать проезжую часть справа.

1
Печать

Как сообщили 6 декабря в городском комитете по транспорту, ограничение движения будет действовать по следующим адресам и датам:

— 7 декабря с 07:00 до 16:00 по Каменноостровскому пр. в направлении от Большой Пушкарской ул. к ул. Рентгена, по Большой Пушкарской ул. в направлении от Ординарной ул. к Каменноостровскому проспекту.

— 8 декабря с 06:00 до 23:00, 17 декабря с 06:00 до 23:00, 18 декабря с 06:00 до 23:00 по Большой Морской ул. вдоль д. 54 в направлении от Почтамтского пер. к Исаакиевской площади.

Также будет введен запрет остановки автотранспорта:

— с 07:00 06 декабря до 23:00 7 декабря по Миллионной ул. от Дворцовой пл. до наб. Зимней канавки.

— с 06:00 7 декабря до 23:00 8 декабря по Большой Морской ул. от Почтамтского пер. до Исаакиевской площади.

— с 06:00 9 декабря до 23:00 10 декабря по Миллионной ул. от наб. Зимней канавки до Мошкова переулка.

— с 06:00 16 декабря до 23:00 18 декабря по Большой Морской ул. от Почтамтского пер. до Исаакиевской площади.

Помимо этого, движение в центре города временно ограничат в связи с проведением съемок новогоднего концерта «Петровский Новый год». По информации комтранса, с 00:00 6 декабря до 08:00 9 декабря ограничение будет действовать на четной стороне наб. р. Мойки напротив Певческого моста (в направлении от Волынского пер. к Конюшенному пер.).

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Аппаратчик мокрой классификации
Ура! Вирус больше не висит в морозном воздухе между антеваксером-суперраспространителем и бедной привитой жертвой! :))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1