На Ветеранов «рогатые» встали в очередь из-за обрыва контактной сети

Обрыв контактной сети изменил движение троллейбусов в Кировском районе Петербурга.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях 6 декабря, троллейбусы из-за аварии встали на проспекте Ветеранов вдоль парка Александрино в сторону проспекта Маршала Жукова.
В «Горэлектротрансе» сообщили «Фонтанке», что об аварии стало известно около 8:30. Из-за повреждения контактной сети изменены маршруты троллейбусов
До окончания аварийных работ троллейбусы следуют:
№№ 20, 29, 44: у ст. метро «Проспект Ветеранов» разворачиваются в обратную сторону.
№ 37: в объезд по проспекту Маршала Жукова, Ленинскому пр. и б. Новаторов.