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На Ветеранов «рогатые» встали в очередь из-за обрыва контактной сети

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Обрыв контактной сети изменил движение троллейбусов в Кировском районе Петербурга.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях 6 декабря, троллейбусы из-за аварии встали на проспекте Ветеранов вдоль парка Александрино в сторону проспекта Маршала Жукова.

В «Горэлектротрансе» сообщили «Фонтанке», что об аварии стало известно около 8:30. Из-за повреждения контактной сети изменены маршруты троллейбусов №№ 20, 44, 37.

До окончания аварийных работ троллейбусы следуют:

№№ 20, 29, 44: у ст. метро «Проспект Ветеранов» разворачиваются в обратную сторону.

№ 37: в объезд по проспекту Маршала Жукова, Ленинскому пр. и б. Новаторов.

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