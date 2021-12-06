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«Европолис» в Петербурге «минировали» ртутными бомбами, а от судов требовали 7 млн и освободить подозреваемых в шпионаже

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Воскресный вечер сотрудники полиции Петербурга провели на морозе, проверяя четыре объекта, которые «заминировали» анонимками.

Как стало известно «Фонтанке» 6 декабря, первое письмо пришло около четырех дня на электронную почту столичной ФСБ. Афанасий Афанасьев обещал взорвать Арбитражный суд, если не будут отпущены четверо граждан Украины, которые были задержаны 2 декабря по подозрению в разведывательно-диверсионной деятельности украинских спецслужб.

Проверка закончилась около восьми вечера. Ничего взрывоопасного в здании и рядом не нашли. А уже через несколько часов полицейским пришлось вернуться в арбитраж. Его, как и Фрунзенский суд Петербурга, а также Конституционный заминировали очередным письмом на почту ФСБ Москвы. На этот раз требовали перевести 7 млн рублей на телефон жителя Калужской области.

Одновременно с этим «привет» получил и ТЦ «Европолис». Аноним в письме обещал взорвать в здании 12 ртутных бомбочек, если их не успеют найти. Проверка также показала, что ничего опасного в здании нет.

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Комментарии (1)

Алекс81
Вчера в еврике было не протолкнуться. Похоже, что его никто и не перекрывал
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