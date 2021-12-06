«Европолис» в Петербурге «минировали» ртутными бомбами, а от судов требовали 7 млн и освободить подозреваемых в шпионаже

Воскресный вечер сотрудники полиции Петербурга провели на морозе, проверяя четыре объекта, которые «заминировали» анонимками.



Как стало известно «Фонтанке» 6 декабря, первое письмо пришло около четырех дня на электронную почту столичной ФСБ. Афанасий Афанасьев обещал взорвать Арбитражный суд, если не будут отпущены четверо граждан Украины, которые были задержаны 2 декабря по подозрению в разведывательно-диверсионной деятельности украинских спецслужб.



Проверка закончилась около восьми вечера. Ничего взрывоопасного в здании и рядом не нашли. А уже через несколько часов полицейским пришлось вернуться в арбитраж. Его, как и Фрунзенский суд Петербурга, а также Конституционный заминировали очередным письмом на почту ФСБ Москвы. На этот раз требовали перевести 7 млн рублей на телефон жителя Калужской области.

