Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на севере Петербурга

Стремительный поворот налево не удался у водителя «КИА» в Выборгском районе. Он в больнице, как и мужчина, который был за рулем второй машины. Пассажирка погибла.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 декабря, столкновение произошло накануне около 10:15 утра на пересечении проспектов Энгельса и Луначарского.



По предварительной информации, 50-летний житель Лодейнопольского района решил проскочить и повернуть налево перед приближающимся ВАЗ-2106. Произошло столкновение. Несовместимые с жизнью травмы получила 60-летняя пассажирка отечественной легковушки. Водитель ВАЗа, 60-летний петербуржец, попал в больницу. В стационар увезли и водителя «КИА».

