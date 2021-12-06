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Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на севере Петербурга

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Стремительный поворот налево не удался у водителя «КИА» в Выборгском районе. Он в больнице, как и мужчина, который был за рулем второй машины. Пассажирка погибла.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 декабря, столкновение произошло накануне около 10:15 утра на пересечении проспектов Энгельса и Луначарского.

По предварительной информации, 50-летний житель Лодейнопольского района решил проскочить и повернуть налево перед приближающимся ВАЗ-2106. Произошло столкновение. Несовместимые с жизнью травмы получила 60-летняя пассажирка отечественной легковушки. Водитель ВАЗа, 60-летний петербуржец, попал в больницу. В стационар увезли и водителя «КИА».

ГИБДД района проводит проверку.

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Комментарии (3)

Alex000
Сурово. По скользкой дороге "проскакивать", да ещё и перед ТАЗом, у которого тормоза если и есть, то им лет 100500...
Gary
Видел последствия...
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