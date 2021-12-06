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Ученые назвали самую пьющую страну в мире. И это не Россия

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Австралия признана самой пьющей страной в мире. Об этом свидетельствуют результаты глобального исследования по наркотикам и алкоголю, опубликованного в минувшие выходные газетой Daily Mail.

Участие в исследовании приняли 32 тысячи человек из 22 стран, которые рассказали о своих пристрастиях в период с декабря 2020 года по март 2021 года. Опрос показал, что больше всех за этот период напивались жители Австралии — в среднем 27 раз. Это почти вдвое больше, чем средний показатель в других странах.

В топ рейтинга также вошли Дания и Финляндия. Замкнули пятерку самых пьющих стран мира Великобритания и США. Меньше всего перебирают с алкоголем в Румынии, Новой Зеландии и Мексике. Жители этих стран напивались за год в среднем 9–11 раз. Россия в исследовании не упоминается.

Участники опроса также рассказали, что в среднем пропускают стаканчик хотя бы дважды в неделю. Чаще всех в 2021-м пили во Франции — 132 раза. По этому показателю европейская страна обошла Новую Зеландию (122 раза) и Австралию (106 раз).

Кроме того, ученые выяснили, что жители Ирландии чаще всего испытывали угрызение совести из-за выпитого алкоголя. Наиболее распространенная причина для рефлексии — «напился слишком быстро». Меньше всего о последствиях употребления спиртного переживают в Австрии, Финляндии и Дании.

По итогам исследования ученые пришли к выводу, что потребление алкоголя в мире снизилось на 1,2 % — до 92,8 %. По мнению авторов материала, такая динамика может быть связана с самоизоляцией во время пандемии или более зрелым возрастом исследуемой группы.

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Комментарии (6)

iliaspb
Профессионалы выступают вне конкурса.
f0ntan
В том исследовании нет ни России, ни остальных постсоветских стран. Опрос проводили лишь среди буржуйских стран
Otkating
Эстонцев не заметили.
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