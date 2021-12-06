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Петербурженка погибла, спасаясь от ночного пожара на Маршала Блюхера

Возгорание в однокомнатной квартире в Полюстрово тушили минувшей ночью 22 спасателя. В результате пожара погибла женщина.

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Как сообщили рано утром 6 декабря в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре по адресу: Калининский район, проспект Маршала Блюхера, д. 7, к. 2 поступил на пульт дежурного в 00:24. В однокомнатной квартире на 40 кв. метров выгорела обстановка по всей площади.

Огонь тушили 5 единиц техники и 22 человека личного состава. Возгорание было ликвидировано в 01:19.

Фото: читательница «Фонтанки» Евгения
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При пожаре погибла женщина, уточнили в МЧС. По информации «Фонтанки», до прибытия пожарных она пыталась спастись от огня через окно. Очевидцы пишут, что горела квартира на 11-м этаже. По их словам, там что-то взрывалось. Подробности произошедшего выясняются.

Фото: читательница «Фонтанки» Евгения

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