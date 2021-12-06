Петербурженка погибла, спасаясь от ночного пожара на Маршала Блюхера

Как сообщили рано утром 6 декабря в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре по адресу: Калининский район, проспект Маршала Блюхера, д. 7, к. 2 поступил на пульт дежурного в 00:24. В однокомнатной квартире на 40 кв. метров выгорела обстановка по всей площади.



Огонь тушили 5 единиц техники и 22 человека личного состава. Возгорание было ликвидировано в 01:19.

