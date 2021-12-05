Сотрудники полиции достали голого мужчину из гофры поезда московского метро

Сотрудники полиции задержали обнаженного мужчину, который своим появлением нарушил движение составов на Калужско-Рижской линии столичного метро. Об этом 5 декабря сообщает ТАСС.
«На станции «Профсоюзная» Калужско-Рижской линии мужчина спрыгнул с платформы на жесткий путь и побежал навстречу поезду в сторону станции «Академическая». Машинист вовремя успел затормозить, мужчина не пострадал. При этом он полностью разделся, залез на крышу, а затем в гофру, там и застрял», — сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.
Сначала неадеквата без трусов пытались достать люди, которые оказались в заточении на час. В итоге его вызволили из гофры и передали полиции. По предварительным данным, задержанный находится под действием психотропных или наркотических веществ.