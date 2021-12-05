Пилот «Хаас» Никита Мазепин попал в аварию на этапе «Формулы-1» в Саудовской Аравии

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин попал в аварию во время гонки 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Саудовской Аравии, сообщает 5 декабря ТАСС.

Авария произошла на 16-м круге. Также вместе с Мазепиным в аварию попали британский пилот «Уильямса» Джордж Расселл и пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Все они не получили значимых повреждений. На данный момент гонка остановлена.

Ранее в аварию попал партнер Мазепина по команде немец Мик Шумахер.

После 16 кругов лидирует нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым идет француз Эстебан Окон («Альпин»), третьим — британец Льюис Хэмилтон («Мерседес»).