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Российская сноубордистка Заварзина объявила о разводе с двукратным олимпийским чемпионом Виком Уайлдом

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Бронзовый призер Олимпиады в Сочи-2014 в сноуборде Алена Заварзина заявила о разводе с двукратным олимпийским чемпионом по сноуборду Виком Уайлдом. Об этом она написала 5 декабря в своем инстаграме.

«Длинного поста не будет. Мы с Виком развелись, и я хочу сказать ему спасибо за прекрасные 10 лет», — написала Заварзина.

До сезона 2010/11 годов включительно Уайлд выступал за США. Российское гражданство решил получить после женитьбы на сноубордистке Алёне Заварзиной. Паспорт гражданина России получил в мае 2012 года. В 2013 году Вик Уайлд был назначен директором по стратегии Петродворцового часового завода (Петергоф). На Олимпиаде-2014 в Сочи в составе сборной России выиграл две золотые медали.

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Комментарии (7)

265055770
Медали золотые олимпийские 2 шт., часы золотые отечественные...
BobCat2
Что-то я не заметил прорывного развития в производстве часов в Петродворце… Наверное поэтому и развелись. Отправьте его в АвтоВАЗ на повышение.
Михаил Петров-Водкин
Американский директор без бабы не останется, ещё и выбирать будет
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