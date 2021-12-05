Российская сноубордистка Заварзина объявила о разводе с двукратным олимпийским чемпионом Виком Уайлдом

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи-2014 в сноуборде Алена Заварзина заявила о разводе с двукратным олимпийским чемпионом по сноуборду Виком Уайлдом. Об этом она написала 5 декабря в своем инстаграме.



«Длинного поста не будет. Мы с Виком развелись, и я хочу сказать ему спасибо за прекрасные 10 лет», — написала Заварзина.