FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-17°C/Завтра: -17
73.74р83.24р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Это купчинский рейв. В парке Героев-пожарных фонари взбесились и устроили дискотеку

5
Печать

Что-то странное произошло с фонарями в парке Героев-пожарных в Купчино. Петербуржцы сняли на камеру, как лампочки мигают в хаотичном порядке, создавая эффект дискотеки. Видео появилось в соцсетях 5 декабря.

В СПб ГБУ «Ленсвет» о проблеме во Фрунзенском районе уже знают. Сообщение о светомузыке поступило в 17:20, прибывшая бригада зафиксировала дефект в пункте питания.

«С 18:00 временно отключено уличное освещение в 1/3 части парка вдоль Софийской улицы, в другой части парка освещение работает в полном объёме. Завтра в светлое время будут проводиться необходимые работы для восстановления функционирования уличного освещения. Приносим извинения за временные неудобства», — добавили в учреждении.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

262224921
В светлое время суток? А в темное не умееют?Лета дождитесь-холодно?Как и везде эффективные менеджеры довели организацию-мастера все разбежались?
Alex000
Хорошо хоть не аквадискотеку.
lamer
Ну надо же, на пустыре целый город вырос. Комментатор фонарь первый раз в жизни увидел. В его деревни лампочки Ильича же отродясь не было.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1