Это купчинский рейв. В парке Героев-пожарных фонари взбесились и устроили дискотеку

Что-то странное произошло с фонарями в парке Героев-пожарных в Купчино. Петербуржцы сняли на камеру, как лампочки мигают в хаотичном порядке, создавая эффект дискотеки. Видео появилось в соцсетях 5 декабря.

В СПб ГБУ «Ленсвет» о проблеме во Фрунзенском районе уже знают. Сообщение о светомузыке поступило в 17:20, прибывшая бригада зафиксировала дефект в пункте питания.



«С 18:00 временно отключено уличное освещение в 1/3 части парка вдоль Софийской улицы, в другой части парка освещение работает в полном объёме. Завтра в светлое время будут проводиться необходимые работы для восстановления функционирования уличного освещения. Приносим извинения за временные неудобства», — добавили в учреждении.