Врач-педиатр Павел Бережанский получил премию в номинации «Волонтер года». Награду ему вручил президент

Врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский, стал лауреатом премии в номинации «Волонтер года». Награду ему вручил президент России Владимир Путин, который принял участие в церемонии вручения волонтерской премии «Мы вместе». Подробности 5 декабря сообщает пресс-служба Кремля.
«Победителем в этой номинации стал Павел Бережанский, врач-педиатр. Он создал целую службу консультирования и поддержки родителей. Павел Вячеславович, искренне вас поздравляю»,— сказал глава государства.
Всех вышедших в финал врачей наградят медалью Луки Крымского за заслуги в здравоохранении.
Владимир Путин отметил, что поддержит инициативу «Единой России» об обязательном страховании волонтеров, которую внесут в Госдуму осенью.