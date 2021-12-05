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Врач-педиатр Павел Бережанский получил премию в номинации «Волонтер года». Награду ему вручил президент

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Врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский, стал лауреатом премии в номинации «Волонтер года». Награду ему вручил президент России Владимир Путин, который принял участие в церемонии вручения волонтерской премии «Мы вместе». Подробности 5 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

«Победителем в этой номинации стал Павел Бережанский, врач-педиатр. Он создал целую службу консультирования и поддержки родителей. Павел Вячеславович, искренне вас поздравляю»,— сказал глава государства.

Всех вышедших в финал врачей наградят медалью Луки Крымского за заслуги в здравоохранении.

Владимир Путин отметил, что поддержит инициативу «Единой России» об обязательном страховании волонтеров, которую внесут в Госдуму осенью.

Волонтерская акция «Мы вместе» была основана в 2020 году, в числе организаторов — Ассоциация волонтерских центров и «Общероссийский народный фронт». В текущем году в рамках акции была создана премия «Мы вместе», считающаяся преемником вручаемой ранее премии «Доброволец России».

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Комментарии (4)

Rambovski
Волонтёрство врача (???) это хорошо. А если к тому-же и макулатуру с металлоломом собирать и старушкам дрова колоть- цены такому врачу не было бы !
264874211
Честь и уважение врачам, медикам - продолжателям великой традиции русского здравоохранения, часто - вопреки действиям чинуш от "медицины".
И награда именем Архиепископа Луки, Великого врача, продолжателя дел Пирогова, Гааза, Бехтерева и других - достойная мера.
Спасибо.
Как говорил наш А.С. Пушкин: "Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца".
Господь вам в помощь!
Денеб
Бойтесь президента, дары приносящего.......
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