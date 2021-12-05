В Подмосковье двое детей провалились под лед на пруду. Одного смог вытащить товарищ

Прогулка троих детей на замерзшем пруду в Серпухове закончилась трагически. Один из детей утонул, сообщает 5 декабря пресс-служба Следственного комитета Московской области.



По данным СК, под лед изначально провалились двое детей. Их оставшийся на льду товарищ смог вытащить одного из них, но второй ушел под воду и погиб. Экстренные службы вызвала мать одного из мальчиков, которой он позвонил.



«Проводится проверка полноты мер, принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по обеспечению прав и законных интересов детей. Также в ходе проверки будет дана оценка действиям законных представителей, не обеспечивших должный контроль за детьми», — добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

