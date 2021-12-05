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«Какая ночь, мороз трескучий». Петербург готовится побить очередной рекорд холода

Грядущая ночь в Петербурге обещает стать еще холоднее, чем минувшая. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 декабря ночью в городе будет от 18 до 20 градусов мороза.

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В окрестностях Петербурга может похолодать до 24 градусов со знаком минус.

Днём воздух слегка прогреется — до 15 — 17 градусов мороза. На дорогах ожидается гололедица. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо понижаться.

Напомним, минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала зимы.

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Комментарии (27)

52525252
Читаю комменты и понимаю сколько вокруг убогих людишек.
260958961
гауно коменты. нет,чтобы сказать о состоянии аккумулятора.
Алик-1
А тем временем где-то под кондиционером рождается очередной план борьбы с глобальным потеплением
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