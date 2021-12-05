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Привитым «Спутником V» с 1 января разрешили посещать Саудовскую Аравию

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Вакцинированным от коронавируса «Спутником V» с 1 января 2022 года можно приезжать в Саудовскую Аравию, в том числе для совершения паломничества. Об этом 5 декабря сообщила служба здравоохранения королевства.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) уточнил, что привитые «Спутником V» должны по прибытии пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест.

«Решение позволит мусульманам со всего мира, привитым «Спутником V», совершать паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина»,— указано на сайте вакцины.

Прибытие в Саудовскую Аравию вне зависимости от целей разрешено людям, привитым обоими дозами вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca или однокомпонентной Johnson & Johnson.

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Комментарии (4)

266410437
А это где? И что там делать? Там говорят за любую ерунду арестовать могут и вакцина не поможет. Врут не врут?
Nothing
Это же хадж к Медине. Собственно, они сами решают чем им заразиться. Этот хадж выполняется давно, но! со средних веков их вера только укрепла. почему? Там только от давки умирали, а от болезней нет такой информации
K_Lutsky
А зачем 2-е суток в карантине сидеть и сдавать ПЦР тест? Получается, Они как бы разрешают въехать, но по факту действенность вакцины они не признают. По -другому это понять сложно
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