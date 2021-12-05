Привитым «Спутником V» с 1 января разрешили посещать Саудовскую Аравию

Вакцинированным от коронавируса «Спутником V» с 1 января 2022 года можно приезжать в Саудовскую Аравию, в том числе для совершения паломничества. Об этом 5 декабря сообщила служба здравоохранения королевства.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) уточнил, что привитые «Спутником V» должны по прибытии пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест.
«Решение позволит мусульманам со всего мира, привитым «Спутником V», совершать паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина»,— указано на сайте вакцины.
Прибытие в Саудовскую Аравию вне зависимости от целей разрешено людям, привитым обоими дозами вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca или однокомпонентной Johnson & Johnson.