Привитым «Спутником V» с 1 января разрешили посещать Саудовскую Аравию

Вакцинированным от коронавируса «Спутником V» с 1 января 2022 года можно приезжать в Саудовскую Аравию, в том числе для совершения паломничества. Об этом 5 декабря сообщила служба здравоохранения королевства.



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) уточнил, что привитые «Спутником V» должны по прибытии пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест.



«Решение позволит мусульманам со всего мира, привитым «Спутником V», совершать паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина»,— указано на сайте вакцины.

