В Петербурге дети катаются с горки прямо на дорогу, в Металлострое — съезжают в воду

Обильные снегопады в Петербурге принесли радость в первую очередь детям, которые оккупировали складированный снег, вооружившись ледянками. Правда, во многих случаях такое развлечение очень опасно. Пока это не привело к трагедии, но родителям стоит быть осторожнее.
5 декабря в соцсетях появилось видео, на котором дети катаются с горки на оживленном Богатырском проспекте в Приморском районе. По дороге ездит общественный транспорт и легковые, а в непосредственной близости насыпана огромная гора снега, которую малыши стали использовать по назначению. Автор видео сетует на то, что взрослые рядом как будто не видят опасности для своих детей, которые в любую минуту могут уехать под машину.
В Металлострое другая история — там ребенок провалился под лед, скатившись с горы.
«Сегодня днем пошли с детьми кататься на ватрушке на озерки. Народу много, детей тоже. Старший сын поехал и сразу же провалился под лёд по пояс. Слава богу, рядом был мужчина на машине, он собирался ехать с детьми и женой куда-то. Я попросила помочь, отвести сына до дома иначе бы он просто замёрз, на улице — -15. Он не отказал, отвёз сразу. Огромное спасибо ему и его семье. Сын в порядке, тёплая ванна, мёд и тёплая постель, согрелся. Надеюсь, что все будет хорошо. Поэтому будьте аккуратнее. Видимо, ещё рано на ватрушке на озерки», — написала местная жительница.