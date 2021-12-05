FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-15°C/Завтра: -17
73.74р83.24р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

В Петербурге дети катаются с горки прямо на дорогу, в Металлострое — съезжают в воду

3
Печать

Обильные снегопады в Петербурге принесли радость в первую очередь детям, которые оккупировали складированный снег, вооружившись ледянками. Правда, во многих случаях такое развлечение очень опасно. Пока это не привело к трагедии, но родителям стоит быть осторожнее.

5 декабря в соцсетях появилось видео, на котором дети катаются с горки на оживленном Богатырском проспекте в Приморском районе. По дороге ездит общественный транспорт и легковые, а в непосредственной близости насыпана огромная гора снега, которую малыши стали использовать по назначению. Автор видео сетует на то, что взрослые рядом как будто не видят опасности для своих детей, которые в любую минуту могут уехать под машину.

В Металлострое другая история — там ребенок провалился под лед, скатившись с горы.

«Сегодня днем пошли с детьми кататься на ватрушке на озерки. Народу много, детей тоже. Старший сын поехал и сразу же провалился под лёд по пояс. Слава богу, рядом был мужчина на машине, он собирался ехать с детьми и женой куда-то. Я попросила помочь, отвести сына до дома иначе бы он просто замёрз, на улице — -15. Он не отказал, отвёз сразу. Огромное спасибо ему и его семье. Сын в порядке, тёплая ванна, мёд и тёплая постель, согрелся. Надеюсь, что все будет хорошо. Поэтому будьте аккуратнее. Видимо, ещё рано на ватрушке на озерки», — написала местная жительница.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Урус-Баши
Ватрушка - средство убийства детей. Фигли кататься у дороги или у воды! Совсем мамаши одурели. Языком чешут, на детей не смотрят. Дуры!
angel of death
совсем собственных детей не ценят... бедные ипотечные дети, которых заводят для первоначального взноса по ипотеке...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1