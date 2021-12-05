В Петербурге дети катаются с горки прямо на дорогу, в Металлострое — съезжают в воду

Обильные снегопады в Петербурге принесли радость в первую очередь детям, которые оккупировали складированный снег, вооружившись ледянками. Правда, во многих случаях такое развлечение очень опасно. Пока это не привело к трагедии, но родителям стоит быть осторожнее.



5 декабря в соцсетях появилось видео, на котором дети катаются с горки на оживленном Богатырском проспекте в Приморском районе. По дороге ездит общественный транспорт и легковые, а в непосредственной близости насыпана огромная гора снега, которую малыши стали использовать по назначению. Автор видео сетует на то, что взрослые рядом как будто не видят опасности для своих детей, которые в любую минуту могут уехать под машину.