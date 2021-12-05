В Екатеринбурге женщина приехала в травму со сломанной ногой, а уехала с новым переломом

«Когда приехали в травмпункт, зашли в кабинет, маму послали на рентген. Я ее пыталась завести в кабинет, так как она ступить на ногу вообще не могла, — рассказала женщина порталу. — Я спросила, можно ли мне зайти, чтобы помочь маме раздеться. Но мне сказали, что здесь не проходной двор и заходить нельзя».

Жительница Екатеринбурга, приехавшая в травмпункт со сломанной ногой, уехала оттуда еще и с загипсованной рукой. Женщина упала в рентген-кабинете и сломала руку, пишет 5 декабря E1.RU . Дочь хотела помочь 54-летней матери, но внутрь кабинета ее не пустили.

Услышав крики матери, она забежала внутрь и увидела, что ту держит врач.



«Я забегаю внутрь, вижу: врач держит мою маму, не может ее поднять, мама ревет, у нее вывихнута рука, выбита костяшка, рука деформирована. Нас просто посылают обратно в кабинет к врачу», — говорит Ольга.



Выяснилось, что женщина упала на рентгене и сломала запястье. Ей дали стул, чтобы снять обувь, но до него она прыгала на одной ноге. В результате из травмпункта она уехала с загипсованными ногой и рукой.



«Мы будем подавать в суд на больницу, потому что медики, несмотря на то, что видели, что мама не может ступить на ногу, не оказали ей никакой поддержки», — говорит дочь.

