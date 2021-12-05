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В Екатеринбурге женщина приехала в травму со сломанной ногой, а уехала с новым переломом

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Жительница Екатеринбурга, приехавшая в травмпункт со сломанной ногой, уехала оттуда еще и с загипсованной рукой. Женщина упала в рентген-кабинете и сломала руку, пишет 5 декабря E1.RU. Дочь хотела помочь 54-летней матери, но внутрь кабинета ее не пустили.

«Когда приехали в травмпункт, зашли в кабинет, маму послали на рентген. Я ее пыталась завести в кабинет, так как она ступить на ногу вообще не могла, — рассказала женщина порталу. — Я спросила, можно ли мне зайти, чтобы помочь маме раздеться. Но мне сказали, что здесь не проходной двор и заходить нельзя».

Услышав крики матери, она забежала внутрь и увидела, что ту держит врач.

«Я забегаю внутрь, вижу: врач держит мою маму, не может ее поднять, мама ревет, у нее вывихнута рука, выбита костяшка, рука деформирована. Нас просто посылают обратно в кабинет к врачу», — говорит Ольга.

Выяснилось, что женщина упала на рентгене и сломала запястье. Ей дали стул, чтобы снять обувь, но до него она прыгала на одной ноге. В результате из травмпункта она уехала с загипсованными ногой и рукой.

«Мы будем подавать в суд на больницу, потому что медики, несмотря на то, что видели, что мама не может ступить на ногу, не оказали ей никакой поддержки», — говорит дочь.

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Комментарии (11)

Урус-Баши
Какой неумный утверждает, что медицина бесплатна. За медицину платим мы, наш работодатель отчисляет на страхование фактически наши деньги, которые могли бы быть зарплатой. Медицина платная. Причём дважды платная. Второй раз платим мы платному врачу после неудачной попытки получить лечение по страховому полису.
Владислав М
А зачем женщина прыгала до стула на одной ноге? Могла бы просто потребовать от рентгенолога помощи в раздевании и передвижении.
Деньги-то больница может и заплатит, но здоровье на 100% уже не вернуть.
ivan5_5e4d10fe646f6
Затo бесплатная медицина, лечение, рентreн! У нас в Швейцарии прoстo лежит челoвек на дoрore незнакoмый - ты ему скoрую вызвал - пoтoм тебе счет на 2000 еврo придет
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