Пропавших на Кипре россиянок нашли мертвыми. В убийстве сознался сириец

Полиция Кипра нашла тела двух женщин, которых две недели считали пропавшими без вести. В убийстве подозревают гражданина Сирии, c которым погибшие проводили время.



По данным портала In-Cyprus, 5 декабря тела 43-летней Хаят и 43-летней Марии выкопали в саду у строящегося особняка в горной деревне Амиантос. На них указал подозреваемый.

По версии следствия, приехавшие на Кипр с известными целями россиянки познакомились с 32-летним сирийцем-прорабом. Он работал на состоятельного домовладельца. В середине ноября 2021 года сириец пригласил женщин в особняк и после совместного отдыха убил. Преступление предположительно совершено на бытовой почве.