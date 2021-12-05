FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-15°C/Завтра: -17
73.74р83.24р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Пропавших на Кипре россиянок нашли мертвыми. В убийстве сознался сириец

26
Печать

Полиция Кипра нашла тела двух женщин, которых две недели считали пропавшими без вести. В убийстве подозревают гражданина Сирии, c которым погибшие проводили время.

По данным портала In-Cyprus, 5 декабря тела 43-летней Хаят и 43-летней Марии выкопали в саду у строящегося особняка в горной деревне Амиантос. На них указал подозреваемый.

По версии следствия, приехавшие на Кипр с известными целями россиянки познакомились с 32-летним сирийцем-прорабом. Он работал на состоятельного домовладельца. В середине ноября 2021 года сириец пригласил женщин в особняк и после совместного отдыха убил. Преступление предположительно совершено на бытовой почве.

Подозреваемый сознался в убийстве. По его утверждению, у женщин он получал наркотики и услуги проституток, заплатив им в общей сложности 4500 евро.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (26)

Урус-Баши
Бабам нужно было торговать собой у нас, были бы живы.
266410437
в общем на Кипре пишут что М было три а Ж две. Видать чтото не поделили.А этот клоун кредиткой их воспользовался и спалился.
ivan5_5e4d10fe646f6
Oroваривает девушек
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1