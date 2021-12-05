Машина ДПС протаранила «Нексию» на Пограничника Гарькавого, в ситуации поможет разобраться видео

Утром 5 декабря водитель «Дэу Нексии» внезапно получил удар в правую переднюю фару от представителей правопорядка в Красносельском районе Петербурга. Момент ДТП попал на видео, его опубликовал в соцсетях владелец регистратора.

На кадрах видно, как полиция, не убедившись в безопасности маневра, выезжает на пересечение улиц Пограничника Гарькавого и Добрушской, где врезается в «Нексию». При этом машина ДПС двигалась без включенных мигалок и спецсредств.



«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

