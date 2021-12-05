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Машина ДПС протаранила «Нексию» на Пограничника Гарькавого, в ситуации поможет разобраться видео

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Утром 5 декабря водитель «Дэу Нексии» внезапно получил удар в правую переднюю фару от представителей правопорядка в Красносельском районе Петербурга. Момент ДТП попал на видео, его опубликовал в соцсетях владелец регистратора.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

На кадрах видно, как полиция, не убедившись в безопасности маневра, выезжает на пересечение улиц Пограничника Гарькавого и Добрушской, где врезается в «Нексию». При этом машина ДПС двигалась без включенных мигалок и спецсредств.

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (15)

GOST
Новичков А.С., выполняя неотложное служебное задание, а именно
направлялся на место ДТП, двигался без нарушений ПДД РФ по попутным трамвайным путям на пр. Обуховской обороны от д.123 к ул. Дудко, дорожная разметка на проезжей части отсутствовала. Также, на патрульной автомашине были включены проблесковые маячки.
VKuser117517
они еще и место дтп покинули
angel of death
Согласно п. 8.3 ПДД, при выезде на дорогу с прилегающей территории (а двор является именно таковой) водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги — пешеходам и велосипедистам, траекторию движения которых он пересекает..... А ещё есть негласное правило правой руки, на нерегулируемых перекрестках - должны пропускать транспортное средство, которое едет справа.... Так что водятла из дпс отправить сдавать теорию в обязательном порядке, ибо он показал её незнание в чистом виде - на машине не было в момент движения ни проблесковых маячков включённых, ни звуковой сирены. Шах и мат.
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