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Коэффициент распространения коронавируса в России три недели подряд не превышает 1, но не в Петербурге

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Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России остался на уровне 0,99. Таким образом, он не превышает единицу уже три недели подряд, пишет 5 декабря ТАСС.

Показатель остается выше 1 в трех из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся — в Красноярском крае (1,05), Москве (1,14) и Санкт-Петербурге (1,16).

В Ростовской области и Пермском крае коэффициент равен ровно 1, в Воронежской области — 0,99, в Свердловской — 0,98, в Нижегородской и Самарской областях — 0,96, в Подмосковье — 0,88.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

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Комментарии (3)

angel of death
ничто не заставляет работать чинушек лучше, чем коронавирус... может их всех в Ухань отправить? на обмен опытом? пусть поработают на благо страны...
Домовой из Пятёрочки
Из всех статистик, которые публикуются в порядке надёжности, от меньшей до большей:

1. Коэффициент распространения - считается абсолютно с потолка высосанным способом от липовых данных (см. п. 2)
2. Кол-во заболевших по данным оперштаба - ну тут без комментариев, плавность, которой позавидовал бы сам Безье.
3. Кол-во госпитализаций - не везде доступно
4. Смертность по данным Росстата - даёт общее понимание, но публикуется с большой задержкой.
260958961
вирус,вирус - ты могуч. ты гоняешь стаи туч)
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