Коэффициент распространения коронавируса в России три недели подряд не превышает 1, но не в Петербурге

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России остался на уровне 0,99. Таким образом, он не превышает единицу уже три недели подряд, пишет 5 декабря ТАСС.



Показатель остается выше 1 в трех из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся — в Красноярском крае (1,05), Москве (1,14) и Санкт-Петербурге (1,16).



В Ростовской области и Пермском крае коэффициент равен ровно 1, в Воронежской области — 0,99, в Свердловской — 0,98, в Нижегородской и Самарской областях — 0,96, в Подмосковье — 0,88.

