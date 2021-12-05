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В Польше задержали российский сухогруз из Петербурга. Пьяный экипаж вел «Руслану» на мель

Пограничная служба Польши задержала российское судно «Руслана» у берегов Гданьска. Экипаж подозревают в опасном вождении.

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О морских приключениях «Русланы» утром 5 декабря сообщает отраслевая информационная служба PortalMorski.pl. В пятом часу сухогруз вышел из литовской Клайпеды для короткого перехода в Гданьск. Когда он вышел за пределы фарватера, на польском берегу запаниковали. «Руслана» мчала на скорости 20 километров в час к острову Собешево рядом с Гданьском — туда, где мель. PortalMorski.pl для удобства восприятия отобразил на карте запредельный маневр судна.

Всполошились пограничная эскадрилья и Морская поисково-спасательная служба. На звонки «Руслана» не отвечала. Для перехвата отправили пару скоростных катеров. Экипаж сухогруза, когда оставался километр до пляжа, отвернул и избежал мели.

«Руслану» остановили пограничники. Экспресс-тестирование капитана и двух его помощников показало алкогольное опьянение 1–1,5 промилле.

Сухогруз 2007 года постройки принадлежит компании «Трансфлот» из Петербурга. Она оказывает услуги по морским перевозкам, судовому агентированию, фрахту и экспедированию грузов. «Фонтанка» направила запрос судовладельцу.

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Комментарии (32)

265984735
Почему не указана национальность капитана и помощников? Хотя, и так понятно, кто может синячить на работе.
266562339
Возмутительно, что допустили на борт российского корабля польских пограничников! Это - интервенция! И на это надо ответить!
VF812
Вообще, конечно, возмутительно, хорошо хоть без жертв.
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