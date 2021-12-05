В Польше задержали российский сухогруз из Петербурга. Пьяный экипаж вел «Руслану» на мель

О морских приключениях «Русланы» утром 5 декабря сообщает отраслевая информационная служба PortalMorski.pl. В пятом часу сухогруз вышел из литовской Клайпеды для короткого перехода в Гданьск. Когда он вышел за пределы фарватера, на польском берегу запаниковали. «Руслана» мчала на скорости 20 километров в час к острову Собешево рядом с Гданьском — туда, где мель. PortalMorski.pl для удобства восприятия отобразил на карте запредельный маневр судна.
Всполошились пограничная эскадрилья и Морская поисково-спасательная служба. На звонки «Руслана» не отвечала. Для перехвата отправили пару скоростных катеров. Экипаж сухогруза, когда оставался километр до пляжа, отвернул и избежал мели.
«Руслану» остановили пограничники. Экспресс-тестирование капитана и двух его помощников показало алкогольное опьянение 1–1,5 промилле.
Сухогруз 2007 года постройки принадлежит компании «Трансфлот» из Петербурга. Она оказывает услуги по морским перевозкам, судовому агентированию, фрахту и экспедированию грузов. «Фонтанка» направила запрос судовладельцу.