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В России появится федеральная система санитарно-эпидемиологических сведений

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Федеральная информационная система санитарно-эпидемиологических сведений будет создана в России и станет частью проекта «Санитарный щит». Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает 5 декабря пресс-служба правительства.

«Новая система позволит более оперативно выявлять и отслеживать распространение опасных инфекций и принимать необходимые меры», — говорится в сообщении.

Отвечать за формирование и ведение системы будет Роспотребнадзор. Она будет обеспечивать своевременное проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, помогать прогнозировать ситуацию на основе статистических методов и математических моделей, а также оперативно информировать о возникающих угрозах.

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Комментарии (8)

iphonedimona
И сколько запланировали распилить на "новой системе"?
angel of death
больше безмозглых ведомств и министерств для детей чинушек... ещё больше.... на фоне разваливающихся больниц и загнивающих пансионатов - звучит этот "щит" как насмешка над простым народом... назвали бы честно "санитарное дно"... или быть членом "дна" никто не хочет?! LOL =)
Maik5
Плодят бездельников.
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