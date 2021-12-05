В России появится федеральная система санитарно-эпидемиологических сведений

Федеральная информационная система санитарно-эпидемиологических сведений будет создана в России и станет частью проекта «Санитарный щит». Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает 5 декабря пресс-служба правительства.
«Новая система позволит более оперативно выявлять и отслеживать распространение опасных инфекций и принимать необходимые меры», — говорится в сообщении.
Отвечать за формирование и ведение системы будет Роспотребнадзор. Она будет обеспечивать своевременное проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, помогать прогнозировать ситуацию на основе статистических методов и математических моделей, а также оперативно информировать о возникающих угрозах.