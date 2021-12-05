В Подмосковье задержан последний участник налета на ювелирный в Петербурге, в ходе которого был ранен полицейский

Спустя почти три года в подмосковном Пушкино сотрудники полиции задержали третьего участника вооруженного налета на ювелирный магазин «Золото Адамас». 42-летнего Арслана Закалиева в 2018 году объявили в международный розыск, обвинив в разбое и незаконном хранении огнестрельного оружия.



Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, оперативники задержали Арслана в пятницу. Вместе с собровцами они нагрянули в одну из квартир на улице Некрасова в Пушкино. Мужчине заочно избрана мера пресечения в виде ареста. Его подельники уже отбывают свои сроки в колонии строгого режима.