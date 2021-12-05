В Подмосковье задержан последний участник налета на ювелирный в Петербурге, в ходе которого был ранен полицейский

Спустя почти три года в подмосковном Пушкино сотрудники полиции задержали третьего участника вооруженного налета на ювелирный магазин «Золото Адамас». 42-летнего Арслана Закалиева в 2018 году объявили в международный розыск, обвинив в разбое и незаконном хранении огнестрельного оружия.
Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, оперативники задержали Арслана в пятницу. Вместе с собровцами они нагрянули в одну из квартир на улице Некрасова в Пушкино. Мужчине заочно избрана мера пресечения в виде ареста. Его подельники уже отбывают свои сроки в колонии строгого режима.
Налет на ювелирный магазин «Адамас» на проспекте Большевиков был совершен 31 января 2018 года. Преступники забрали украшения на 60 млн рублей. При перестрелке старший сержант полиции получил огнестрельное ранение ноги. Сотрудники МВД открыли ответный огонь, в результате один из задержанных был ранен в грудь и поясницу, другой — в плечо и локоть.