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В Подмосковье задержан последний участник налета на ювелирный в Петербурге, в ходе которого был ранен полицейский

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Спустя почти три года в подмосковном Пушкино сотрудники полиции задержали третьего участника вооруженного налета на ювелирный магазин «Золото Адамас». 42-летнего Арслана Закалиева в 2018 году объявили в международный розыск, обвинив в разбое и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, оперативники задержали Арслана в пятницу. Вместе с собровцами они нагрянули в одну из квартир на улице Некрасова в Пушкино. Мужчине заочно избрана мера пресечения в виде ареста. Его подельники уже отбывают свои сроки в колонии строгого режима.

Налет на ювелирный магазин «Адамас» на проспекте Большевиков был совершен 31 января 2018 года. Преступники забрали украшения на 60 млн рублей. При перестрелке старший сержант полиции получил огнестрельное ранение ноги. Сотрудники МВД открыли ответный огонь, в результате один из задержанных был ранен в грудь и поясницу, другой — в плечо и локоть.

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Комментарии (3)

ShkVAl
Просто от нас рептилоиды скрывают факты нападений, разбоев, грабежей, изнасилований и прочих преступлений, совершаемых Петербуржцами на территории других республик бывшего союза.
Vasya11
"«Фонтанка» знает, что один из поваленных приехал из Дагестана, второй – из Грузии. Оба не мальчики, занимались борьбой. Но мы же сказали, что их было трое. Вот третий и успел сбежать в суматохе. Кстати, он также оттуда, с юга"©.
https://www.fontanka.ru/2018/01/31/154/
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Догадайтесь с трёх раз. Чей сейчас будет выход в оправдвнии 《у преступности нет национальности》?
Наверное эти приступники без национальности являются коренными, местными русскими? Раз живут в субьектах РФ.
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