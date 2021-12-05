Лидером остается Москва с 3 301 новым случаем, Петербург на второй строчке с 2 420 новыми заболевшими, днем ранее их было 2 528.
Зафиксировано 1 206 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 30 593 человека.
Заболеваемость коронавирусом в Петербурге слегка снизилась
За последние сутки в России выявлено 32 602 новых случая коронавируса в 85 регионах. Об этом 5 декабря сообщает оперативный штаб.
Лидером остается Москва с 3 301 новым случаем, Петербург на второй строчке с 2 420 новыми заболевшими, днем ранее их было 2 528.
Зафиксировано 1 206 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 30 593 человека.
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