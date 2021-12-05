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Заболеваемость коронавирусом в Петербурге слегка снизилась

За последние сутки в России выявлено 32 602 новых случая коронавируса в 85 регионах. Об этом 5 декабря сообщает оперативный штаб.

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Лидером остается Москва с 3 301 новым случаем, Петербург на второй строчке с 2 420 новыми заболевшими, днем ранее их было 2 528.

Зафиксировано 1 206 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 30 593 человека.

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Комментарии (5)

262224921
Ситуация стабилизировалась ?
Нечего тянуть , вводите коды !!!
266562339
Поздравляю!
Kostyn
Надеюсь, как в "Роковых яйцах" Булгакова, придут морозы и вся зараза сама помрет! Вообще такое вполне возможно, с приходом морозов у людей автоматически повышается иммунитет.
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