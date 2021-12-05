Петербургская пенсионерка потеряла 7 миллионов рублей, вложив их в кооператив «Агрорусь»

Очередная жертва кредитного потребительского кооператива «Агрорусь» написала заявление в полицию. Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, пенсионерка из Петербурга лишилась 7 миллионов рублей.
69-летняя женщина пришла в 78-й отдел полиции накануне днём. Она призналась, что хотела заработать на больших процентах с 7 миллионов рублей. Петербурженку в офисе кооператива в Гродненском переулке уверяли, что все безопасно, но в итоге своих денег она больше не видела. Пайщица вносила деньги с 2020 по 2021 год.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Интернете есть масса статей о КПК «Агрорусь», которые нельзя назвать комплиментарными. Например, житель Новосибирска потерял, вложившись, более трех миллионов рублей. Другая сибирячка лишилась полумиллиона. Весной 2021 года пайщики пожаловались в Генпрокуратуру на недобросовестные кооперативы. Среди них был и КПК «Агрорусь».