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Петербургская пенсионерка потеряла 7 миллионов рублей, вложив их в кооператив «Агрорусь»

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Очередная жертва кредитного потребительского кооператива «Агрорусь» написала заявление в полицию. Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, пенсионерка из Петербурга лишилась 7 миллионов рублей.

69-летняя женщина пришла в 78-й отдел полиции накануне днём. Она призналась, что хотела заработать на больших процентах с 7 миллионов рублей. Петербурженку в офисе кооператива в Гродненском переулке уверяли, что все безопасно, но в итоге своих денег она больше не видела. Пайщица вносила деньги с 2020 по 2021 год.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Интернете есть масса статей о КПК «Агрорусь», которые нельзя назвать комплиментарными. Например, житель Новосибирска потерял, вложившись, более трех миллионов рублей. Другая сибирячка лишилась полумиллиона. Весной 2021 года пайщики пожаловались в Генпрокуратуру на недобросовестные кооперативы. Среди них был и КПК «Агрорусь».

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Комментарии (21)

perekuz
Жадность порождает бедность.
иваныч пенсионер
Ни разу не слыхал про добросовестный КПК или добросовестную финансовую пирамиду.
Noisymouse
А по какому поводу уголовное дело-то? Люди постоянно рискуют, вкладываются в разные проекты в надежде "пить шампанское" и прогорают - и это не о России.
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