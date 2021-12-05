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В Петербурге отец подозревается в убийстве сына, но допросить его уже не смогут

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В Выборгском районе Петербурга найдены два трупа. Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, тела принадлежат 57-летнему мужчине и его 26-летнему сыну.

Накануне утром в полицию поступило сообщение от жительницы Парголово. Женщина рассказала, что в квартире на Николая Рубцова ее муж убил сына и погиб сам. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, убедилась в правдивости информации и изъяла блистер от транквилизатора, ноутбук, планшет и телефон, а также наволочки, петлю из кабеля и биоматериалы.

Трупы направлены в морг для установления причин смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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