В Петербурге отец подозревается в убийстве сына, но допросить его уже не смогут

В Выборгском районе Петербурга найдены два трупа. Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, тела принадлежат 57-летнему мужчине и его 26-летнему сыну.
Накануне утром в полицию поступило сообщение от жительницы Парголово. Женщина рассказала, что в квартире на Николая Рубцова ее муж убил сына и погиб сам. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, убедилась в правдивости информации и изъяла блистер от транквилизатора, ноутбук, планшет и телефон, а также наволочки, петлю из кабеля и биоматериалы.
Трупы направлены в морг для установления причин смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.