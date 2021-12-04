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На Замшиной улице из пожарного гидранта забил фонтан

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Аварийная бригада Водоканала поехала устранять озеро, которое разлилось из пожарного гидранта. Вода из него шла, как говорят жители Калининского района Петербурга, к обезвоженному дому.

О ЧП у дома 68 по Замшиной улице очевидцы сообщают в социальных сетях около 18 часов 4 декабря.

По их словам, несколько дней назад от гидранта, находящегося во дворе дома, провели шланг для запитки водой соседнего здания. Ограждение выставили, однако его, видимо, сбил вместе с самим гидрантом автомобиль. В результате в доме воды нет, зато её полно во дворе.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Водоканала, для устранения последствий аварии на место направлены специалисты.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Игoрь
да, тухловато сегодня.
terry18
А на Лениной или Пушкиной улице как с трубами?
CZE-RUS
Да будет Замшиносрач -))))))))
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