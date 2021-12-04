Под Петербургом массовая авария. Одну машину разорвало, скорая забрала пострадавшего

На южном полукольце образовалась двухкилометровая пробка после столкновения трех машин. Одну из них разорвало пополам.
Как сообщили изданию 47news в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», массовая авария произошла 4 декабря около трех дня на Санкт-Петербургском южном полукольце.
По предварительной информации, одна из машин во время обгона вылетела на встречную полосу, где столкнулась с другой машиной. От удара любителя быстрой езды откинуло на третий автомобиль. В результате пострадал один человек. Его увезла скорая.
В районе ДТП до сих пор пробки. Сервис «Яндекс.Карты» показывает затор в два километра.