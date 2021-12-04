FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -12
73.74р83.24р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Под Петербургом массовая авария. Одну машину разорвало, скорая забрала пострадавшего

16
Печать
ПоделитьсяПоделиться

На южном полукольце образовалась двухкилометровая пробка после столкновения трех машин. Одну из них разорвало пополам.

Как сообщили изданию 47news в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», массовая авария произошла 4 декабря около трех дня на Санкт-Петербургском южном полукольце.

ПоделитьсяПоделиться

По предварительной информации, одна из машин во время обгона вылетела на встречную полосу, где столкнулась с другой машиной. От удара любителя быстрой езды откинуло на третий автомобиль. В результате пострадал один человек. Его увезла скорая.

В районе ДТП до сих пор пробки. Сервис «Яндекс.Карты» показывает затор в два километра.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
© Фонтанка.Ру

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

AlBerkut
Скучный какой-то заголовок, без огонька, без креатиффа...
Нет чтобы, например, так:
Гонсчег ниасилил манеффр и отрасчленинградил сфой пепелац 😎
А что, место такое, Питер и его окрестности, расчленинград, где при аварии принято авто оппонента эээ... Фрагментировать😂
Ну а пепелац явно был не в лучшем виде и до ДТП, либо сгнил давно, либо конструктор вида тяни-толкай, из 2-3 частей собранный.
Не должна машина разлетаться кусками при ДТП...
Waterfall
Разорванная машинка то сварена из двух была...
Коля Мойкин
Присоединяюсь к предыдущим ораторам - на кол за такие заголовки.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1