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Таксист в Ярославле избил пассажирку, которая пнула его машину. Досталось и парню, который за нее вступился

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Полиция Ярославля разбирается в обстоятельствах конфликта между таксистом и его пассажирами, который закончился избиением последних. Водитель пинал лежачих под крики очевидцев.

За удар по машине такси пассажирка получила по лицу. Об этом сообщают СМИ Ярославля 4 декабря. Инцидент произошел у торгового центра «Аура», где пара, по предварительной информации, в подпитии, вышла из машины.

Женщина, видимо, осталась недовольна сервисом и стукнула ногой по машине. Из автомобиля вылетел мужчина и стал её избивать. Досталось и спутнику, который встал на её защиту. Он тоже оказался на земле.

Крики прохожих остановили драку. Уходя, таксист сказал, что «бьет кого хочет».

Как сообщили РИА Новости в УМВД по Ярославской области, все участники инцидента установлены. Идет проверка.

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Комментарии (6)

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Прежде, чем комментировать, видео бы посмотрели. Таксист славянской наружности........
chip1
Женщина осталась недовольна поездкой... Ну теперь то точно довольна, знатно же леща отхватила?)
Владислав М
Видимо парочка из разряда "Вези меня м....".
Водителю конечно придётся заплатить парочке за кровавые сопли, но зато проучил быдло, а это бесценно.
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