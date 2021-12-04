Таксист в Ярославле избил пассажирку, которая пнула его машину. Досталось и парню, который за нее вступился

Полиция Ярославля разбирается в обстоятельствах конфликта между таксистом и его пассажирами, который закончился избиением последних. Водитель пинал лежачих под крики очевидцев.
За удар по машине такси пассажирка получила по лицу. Об этом сообщают СМИ Ярославля 4 декабря. Инцидент произошел у торгового центра «Аура», где пара, по предварительной информации, в подпитии, вышла из машины.
Женщина, видимо, осталась недовольна сервисом и стукнула ногой по машине. Из автомобиля вылетел мужчина и стал её избивать. Досталось и спутнику, который встал на её защиту. Он тоже оказался на земле.
Крики прохожих остановили драку. Уходя, таксист сказал, что «бьет кого хочет».
Как сообщили РИА Новости в УМВД по Ярославской области, все участники инцидента установлены. Идет проверка.