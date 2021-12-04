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Никто не против. Медведева выбрали председателем «Единой России» еще на пять лет

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Полный поднятых рук зал приветствовал Дмитрия Медведева в качестве переизбранного главы партии «Единая Россия». Должность он получил еще на пять лет.

На съезде 4 декабря не только отмечали 20-летие партии и ее заслуги за этот период, но и выбрали председателя. Медведев был избран единогласно.

Также был переизбран председатель высшего совета партии. Борис Грызлов занимает должность с 2002 года. В его задачи входит «общее политическое руководство деятельностью партии» и представительство «Единой России» во всех российских и зарубежных государственных и негосударственных органах и организациях.

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Комментарии (10)

264548321
Да ладно там, на пять лет...Давайте уж ВСЕХ ПОЖИЗНЕННО, как "Великого Солнцеликого" и иже с ним губеров и генералов...
Otkating
Разнотык отлить в граните!
Steam
Просто всем пофиг, где он спать еще пять лет будет
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