Никто не против. Медведева выбрали председателем «Единой России» еще на пять лет

Полный поднятых рук зал приветствовал Дмитрия Медведева в качестве переизбранного главы партии «Единая Россия». Должность он получил еще на пять лет.

На съезде 4 декабря не только отмечали 20-летие партии и ее заслуги за этот период, но и выбрали председателя. Медведев был избран единогласно.