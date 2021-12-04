Путин и Медведев похвалили «Единую Россию» за избирательную кампанию и социальную стабильность

К таким выводам пришли президент страны Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев. Последний открывал очередной этап XX сьезда «Единой России» словами о том, чего она достигла за последние пять лет. «Партия сыграла важную роль в сохранении устойчивой экономики и социальной стабильности. Партия последовательно проводила в жизнь курс президента страны», — цитирует Медведева ТАСС. Он также добавил, что из предвыборной программы 2016 года были выполнены практически все обязательства.

«Единая Россия» сыграла важную роль для сохранения устойчивой экономики и социальной стабильности, а на думских выборах партия предложила «созидательную программу».

Взялся он прокомментировать и более широкий временной отрезок, поздравив партию с 20-летием. Медведев убежден, что «Единая Россия» «не сдавала позиций даже в кризисных условиях и делала все для благополучия людей».

«Практически во всех странах мира последствия пандемии вызвали резкое падение уровня жизни, рост инфляции, пробуксовку работы системы здравоохранения. В нашей стране удалось избежать сверхтяжелых последствий, хотя трудностей очень много», — добавил Медведев.

Путин выступил с видеообращением, также поздравив партию. «Считаю, что «Единая Россия» достойно проявила себя в достаточно сложных, во многом неординарных условиях избирательной кампании, выдержала жесткую, открытую конкурентную борьбу и победила уверенно, с солидным преимуществом, вновь доказав, что по праву является партией-лидером, партией народного представительства и парламентского большинства», — отметил президент.